Краткий пересказ от РИА ИИ Американская журналистка Кэндис Оуэнс поблагодарила Путина, российский народ и врачей за спасение ее телохранителя.

Телохранитель перенес тяжелый инсульт во время визита в Россию, российские медики провели экстренную операцию на головном мозге, удалив тромб.

Кэндис Оуэнс с семьей посетила Санкт-Петербург в июне и приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс поблагодарила президента РФ Владимира Путина, российский народ и врачей за спасение ее телохранителя, перенесшего инсульт во время ее недавнего визита в Россию, сообщает Американская журналистка Кэндис Оуэнс поблагодарила президента РФ Владимира Путина, российский народ и врачей за спасение ее телохранителя, перенесшего инсульт во время ее недавнего визита в Россию, сообщает телеканал RT.

"Американская журналистка Кэндис Оуэнс поблагодарила президента России, российский народ и врачей за спасение жизни ее телохранителя", - говорится в публикации в Telegram-канале RT.

Как отмечается, телохранитель перенес тяжелый инсульт во время ее недавнего визита в Россию. Российские медики провели экстренную операцию на головном мозге и удалили тромб.

"Чудесным образом в результате этой операции был не только удален тромб, угрожавший жизни пациента, но и основательно улучшилось общее состояние его здоровья", - цитирует телеканал письмо Оуэнс, оказавшееся в его распоряжении.