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Американская журналистка поблагодарила Путина за спасение ее телохранителя - РИА Новости, 20.07.2026
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18:22 20.07.2026
Американская журналистка поблагодарила Путина за спасение ее телохранителя

Американская журналистка Оуэнс поблагодарила Путина за спасение ее телохранителя

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЖурналистка Кэндис Оуэнс
Журналистка Кэндис Оуэнс - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Журналистка Кэндис Оуэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американская журналистка Кэндис Оуэнс поблагодарила Путина, российский народ и врачей за спасение ее телохранителя.
  • Телохранитель перенес тяжелый инсульт во время визита в Россию, российские медики провели экстренную операцию на головном мозге, удалив тромб.
  • Кэндис Оуэнс с семьей посетила Санкт-Петербург в июне и приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс поблагодарила президента РФ Владимира Путина, российский народ и врачей за спасение ее телохранителя, перенесшего инсульт во время ее недавнего визита в Россию, сообщает телеканал RT.
"Американская журналистка Кэндис Оуэнс поблагодарила президента России, российский народ и врачей за спасение жизни ее телохранителя", - говорится в публикации в Telegram-канале RT.
Как отмечается, телохранитель перенес тяжелый инсульт во время ее недавнего визита в Россию. Российские медики провели экстренную операцию на головном мозге и удалили тромб.
"Чудесным образом в результате этой операции был не только удален тромб, угрожавший жизни пациента, но и основательно улучшилось общее состояние его здоровья", - цитирует телеканал письмо Оуэнс, оказавшееся в его распоряжении.
Оуэнс с семьей в июне посетила Санкт-Петербург, где поучаствовала в Петербургском международном экономическом форуме. Там журналистка стала одним из спикеров на сессии, посвященной теме семьи, и посетила пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Позднее она поблагодарила россиян за теплый прием и заявила, что для нее было бы честью стать "мостом" между христианами Запада и Востока.
Кэндис Оуэнс - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Журналистка из США, посетившая ПМЭФ, поблагодарила россиян за теплый прием
6 июня, 15:32
 
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