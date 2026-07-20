Американская журналистка поблагодарила Путина за спасение ее телохранителя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американская журналистка Кэндис Оуэнс поблагодарила Путина, российский народ и врачей за спасение ее телохранителя.
- Телохранитель перенес тяжелый инсульт во время визита в Россию, российские медики провели экстренную операцию на головном мозге, удалив тромб.
- Кэндис Оуэнс с семьей посетила Санкт-Петербург в июне и приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс поблагодарила президента РФ Владимира Путина, российский народ и врачей за спасение ее телохранителя, перенесшего инсульт во время ее недавнего визита в Россию, сообщает телеканал RT.
"Американская журналистка Кэндис Оуэнс поблагодарила президента России, российский народ и врачей за спасение жизни ее телохранителя", - говорится в публикации в Telegram-канале RT.
Как отмечается, телохранитель перенес тяжелый инсульт во время ее недавнего визита в Россию. Российские медики провели экстренную операцию на головном мозге и удалили тромб.
"Чудесным образом в результате этой операции был не только удален тромб, угрожавший жизни пациента, но и основательно улучшилось общее состояние его здоровья", - цитирует телеканал письмо Оуэнс, оказавшееся в его распоряжении.
Оуэнс с семьей в июне посетила Санкт-Петербург, где поучаствовала в Петербургском международном экономическом форуме. Там журналистка стала одним из спикеров на сессии, посвященной теме семьи, и посетила пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Позднее она поблагодарила россиян за теплый прием и заявила, что для нее было бы честью стать "мостом" между христианами Запада и Востока.