"Пока Киев горел". СМИ раскрыли состояние Зеленского после удара России

Владимир Зеленский во время проведения саммита НАТО в Анкаре. Архивное фото

Владимир Зеленский во время проведения саммита НАТО в Анкаре

© REUTERS / Michael Kappeler Владимир Зеленский во время проведения саммита НАТО в Анкаре

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский обратился к США и Европе с просьбой увеличить поставки ракет для систем ПВО после атаки на Киев.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о возможной передаче Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, но перспективы этой инициативы остаются неясными.

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский безнадежно умолял США и Европу увеличить поставки ракет для систем ПВО после массированной атаки на Киев, пишет Владимир Зеленский безнадежно умолял США и Европу увеличить поставки ракет для систем ПВО после массированной атаки на Киев, пишет Daily Express

"В то время как столица горела, он в состоянии отчаяния обратился к западным союзникам", — сообщается в материале.

Автор статьи обращает внимание, что, несмотря на заявление главы Белого дома Дональда Трампа о возможной передаче Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, перспективы этой инициативы остаются неясными.

Накануне Минобороны сообщило о мощных ударах по военным целям в Киеве. Как пишет издание "Страна.ua", это была крупнейшая атака на город с применением баллистических ракет с начала СВО.