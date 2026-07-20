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"Пока Киев горел". СМИ раскрыли состояние Зеленского после удара России - РИА Новости, 20.07.2026
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11:26 20.07.2026 (обновлено: 14:45 20.07.2026)
"Пока Киев горел". СМИ раскрыли состояние Зеленского после удара России

Express: Зеленский был в отчаянии, обращаясь к союзникам после атаки на Киев

© REUTERS / Michael KappelerВладимир Зеленский во время проведения саммита НАТО в Анкаре
Владимир Зеленский во время проведения саммита НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Michael Kappeler
Владимир Зеленский во время проведения саммита НАТО в Анкаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский обратился к США и Европе с просьбой увеличить поставки ракет для систем ПВО после атаки на Киев.
  • Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о возможной передаче Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, но перспективы этой инициативы остаются неясными.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский безнадежно умолял США и Европу увеличить поставки ракет для систем ПВО после массированной атаки на Киев, пишет Daily Express.
"В то время как столица горела, он в состоянии отчаяния обратился к западным союзникам", — сообщается в материале.
Момент удара по военным целям в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
В США сделали тревожное заявление после удара России по Киеву
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Автор статьи обращает внимание, что, несмотря на заявление главы Белого дома Дональда Трампа о возможной передаче Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, перспективы этой инициативы остаются неясными.
Накануне Минобороны сообщило о мощных ударах по военным целям в Киеве. Как пишет издание "Страна.ua", это была крупнейшая атака на город с применением баллистических ракет с начала СВО.
Российские военные используют высокоточное вооружение и беспилотники, преодолевающие системы ПВО и ПРО противника, и могут уничтожить любую цель как в украинской столице, так и на всей территории этой страны.
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В миреКиевСШАЕвропаДональд ТрампВладимир ЗеленскийСтрана.ua
 
 
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