Кличко дал сигнал к началу процесса смещения Зеленского, считают в Турции

Краткий пересказ от РИА ИИ Кличко раскритиковал кадровые решения Зеленского.

Турецкий эксперт Инандж Санджак считает, что заявление Кличко может стать отправной точкой для консолидации сил, недовольных политикой Зеленского.

Эксперт полагает, что если внутренние противоречия будут усиливаться, то давление на Зеленского может перейти в борьбу за перераспределение власти.

АНКАРА, 20 июл — РИА Новости. Публичная критика кадровых решений Владимира Зеленского со стороны мэра Киева Виталия Кличко может положить начало объединению политических противников Зеленского, которые попытаются добиться смещения главы киевского режима, такое мнение выразил РИА Новости турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Инандж Санджак.

Зеленский серьезно просчитался, уволив министра обороны Украины Михаила Федорова, заявил в воскресенье мэр Киева Виталий Кличко.

"Заявление Кличко может стать отправной точкой для консолидации недовольных политикой Зеленского сил. Если такая группа сформируется, она способна предпринять попытку отстранить его от власти", — сказал РИА Новости эксперт.

По словам Санджака, резкие заявления Кличко свидетельствуют о нарастающих разногласиях внутри украинской политической элиты.

Собеседник агентства считает, что публичная критика со стороны одного из самых известных украинских политиков может стать поводом для объединения других недовольных представителей власти.

По мнению эксперта, если внутренние противоречия будут усиливаться, давление на Зеленского может перейти из политической плоскости в борьбу за перераспределение власти.