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Кличко дал сигнал к началу процесса смещения Зеленского, считают в Турции - РИА Новости, 20.07.2026
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08:14 20.07.2026 (обновлено: 17:14 20.07.2026)
Кличко дал сигнал к началу процесса смещения Зеленского, считают в Турции

Санджак: Кличко дал сигнал к началу процесса смещения Зеленского

© AP Photo / Markus SchreiberМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кличко раскритиковал кадровые решения Зеленского.
  • Турецкий эксперт Инандж Санджак считает, что заявление Кличко может стать отправной точкой для консолидации сил, недовольных политикой Зеленского.
  • Эксперт полагает, что если внутренние противоречия будут усиливаться, то давление на Зеленского может перейти в борьбу за перераспределение власти.
АНКАРА, 20 июл — РИА Новости. Публичная критика кадровых решений Владимира Зеленского со стороны мэра Киева Виталия Кличко может положить начало объединению политических противников Зеленского, которые попытаются добиться смещения главы киевского режима, такое мнение выразил РИА Новости турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Инандж Санджак.
Зеленский серьезно просчитался, уволив министра обороны Украины Михаила Федорова, заявил в воскресенье мэр Киева Виталий Кличко.
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"Заявление Кличко может стать отправной точкой для консолидации недовольных политикой Зеленского сил. Если такая группа сформируется, она способна предпринять попытку отстранить его от власти", — сказал РИА Новости эксперт.
По словам Санджака, резкие заявления Кличко свидетельствуют о нарастающих разногласиях внутри украинской политической элиты.
Собеседник агентства считает, что публичная критика со стороны одного из самых известных украинских политиков может стать поводом для объединения других недовольных представителей власти.
По мнению эксперта, если внутренние противоречия будут усиливаться, давление на Зеленского может перейти из политической плоскости в борьбу за перераспределение власти.
На прошлой неделе глава киевского режима решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабмин, включая главу военного ведомства Михаила Федорова. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, Федорова обвинили в провале реформы военкоматов. На этом фоне в Киеве и других городах проходят митинги в поддержку экс-министра и против главкома ВСУ Александра Сырского. Нового главу Минобороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.
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