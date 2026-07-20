Мошенничество в период летних отпусков: как защитить свои финансы и отдых

Летний сезон — время массовых отпусков, путешествий и смены обстановки. Однако для киберпреступников и мошенников этот период также является "высоким сезоном" активности. В условиях общего повышения расходов на отдых граждане нередко менее внимательно оценивают предлагаемые условия, чем активно пользуются злоумышленники. Они разрабатывают сложные схемы обмана, нацеленные на хищение денежных средств и персональных данных. Чтобы летний отдых не был омрачен финансовыми потерями, необходимо знать основные векторы угроз и следовать проверенным правилам цифровой и финансовой гигиены. О наиболее распространенных схемах мошенничества, с которыми можно столкнуться в преддверии и во время отпуска, а также о способах защиты рассказывают специалисты по информационной безопасности ПСБ в материале РИА Новости.

Фишинговые атаки при покупке билетов и бронировании туров

Одной из самых актуальных угроз остается фишинг. Злоумышленники создают поддельные веб-сайты, имитирующие известные сервисы по продаже авиа- и железнодорожных билетов, а также туристических путевок. Эти ресурсы активно продвигаются через контекстную рекламу, социальные сети и спам-рассылки. Как правило, они предлагают цены значительно ниже среднерыночных, что служит основным инструментом привлечения потенциальных жертв.

Пользователь, переходя по ссылке, попадает на страницу оплаты, где его просят ввести полные реквизиты банковской карты, включая срок действия и CVV/CVC-код. После ввода данных происходит одно из двух действий: либо деньги списываются за несуществующий билет, либо информация о карте сохраняется для последующего использования в мошеннических целях. Сайт-однодневка после этого быстро прекращает работу, а контакты "службы поддержки" оказываются недействительными.

Как избежать угрозы:

· Убедитесь, что на вашем смартфоне, ноутбуке или стационарном компьютере установлена актуальная версия антивирусной программы - в большинстве случаев она не позволит перейти на мошеннический ресурс и предупредит о попытке неизвестного сайта внедрить вредоносное ПО;

· Проверяйте адрес сайта. Обращайте внимание на правильность написания доменного имени. Злоумышленники часто используют адреса, отличающиеся от оригинальных всего на один-два символа, которые при этом могут быть максимально похожи по написанию, например буквы "о" и "o" в русской и английской раскладке;

· Используйте только официальные источники. Не переходите по сомнительным ссылкам из электронных писем, сообщений в мессенджерах или рекламных баннеров. Для поиска билетов вводите адрес надежного агрегатора или авиакомпании вручную в браузере;

· Обращайте внимание на безопасность соединения. Адрес сайта должен начинаться с https://, а в строке браузера рядом с ним должен отображаться значок закрытого замка. Это означает, что соединение зашифровано;

· Сравнивайте цены. Если предложение выглядит неправдоподобно дешевым, скорее всего, это обман. Сравните стоимость на нескольких независимых ресурсах;

· Никогда не вводите коды из смс или пуш-уведомлений на незнакомых сайтах.

Лже-туроператоры и фиктивные агентства

В летний период активизируются фирмы-однодневки. Злоумышленники могут создать красивый сайт, арендовать небольшой офис и даже заключить несколько реальных договоров для создания видимости деятельности. Они предлагают комплексные туры по очень привлекательным ценам, требуя полную предоплату или крупный задаток для бронирования.

После получения денег "туроператор" прекращает выходить на связь. Зачастую у таких компаний отсутствуют финансовые гарантии и страховой полис ответственности туроператора. Жертва обнаруживает, что внесла средства на счет физического лица или подставной фирмы, и вернуть их законным путем становится практически невозможно. Договор, если он и предоставляется, может содержать размытые формулировки, снимающие с компании любую ответственность.

Как избежать угрозы:

· Проверяйте реестр туроператоров. Перед оплатой тура убедитесь, что компания внесена в Единый федеральный реестр туроператоров, который ведет Ростуризм, и информация о компании (ИНН, адрес и т.п.) совпадает с указанной в договоре;

· Требуйте заключения официального договора. Внимательно изучите все пункты документа, особенно те, что касаются условий отмены поездки, страховки и ответственности сторон;

· Оплачивайте услуги безналичным путем на расчетный счет юридического лица. Избегайте переводов физическим лицам через систему быстрых платежей или наличными без выдачи фискального чека.

Мошенничество при аренде жилья

Рынок краткосрочной аренды дач, коттеджей и квартир летом переполнен фальшивыми объявлениями. Злоумышленники копируют фотографии реальных объектов с других сайтов, выставляют их по заниженной цене и размещают на популярных площадках. При контакте "владелец" сообщает о высоком спросе и требует срочного внесения предоплаты или залога для подтверждения бронирования. Перевод обычно требуется совершить на карту частного лица. Как только деньги поступают на счет, собеседник блокирует клиента. Другой вариант схемы – когда жертва приезжает по адресу, указанному в объявлении, и сталкивается с реальными жильцами, которые ничего не знают о сдаче своего имущества.

Как избежать угрозы:

· Бронируйте через проверенные платформы с системой безопасных платежей. Крупные агрегаторы выступают гарантом сделки и удерживают оплату до момента заселения;

· Проверяйте собственника. Попросите документы, подтверждающие право собственности на объект. Вы можете самостоятельно заказать выписку из ЕГРН онлайн, чтобы убедиться, что перед вами владелец;

· Не вносите 100% предоплаты до подписания договора и осмотра объекта. Используйте общедоступные видеозвонки, если личный визит невозможен.

Общие правила безопасности

Помимо специфических мер защиты эксперты по информационной безопасности ПСБ отмечают ряд общих правил, соблюдение которых поможет обезопасить себя:

· Контролируйте информационный фон. Не рекомендуется публиковать в социальных сетях информацию о датах предстоящего отпуска и о том, что квартира будет пустовать. Эти сведения могут быть использованы злоумышленниками для планирования краж или атак с использованием социальной инженерии;

· Настройте банковские инструменты. Целесообразно установить лимиты на расходные операции по картам и подключить услугу смс-информирования или пуш-уведомлений обо всех транзакциях;

· Обеспечьте техническую защиту. Убедитесь, что на телефонах и компьютерах установлены актуальные версии антивирусного ПО и операционных систем, особенно если планируется использовать интернет в зарубежных поездках или общественный вай-фай в аэропортах или кафе для проведения операций.