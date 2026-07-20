В Запорожской области из-за атак ВСУ пострадали три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ В Запорожской области три человека пострадали из-за атак ВСУ за минувшие сутки.

Под удар беспилотника попал частный дом в Каменке-Днепровской, пострадали мужчины 1970 и 1983 года рождения, а при обстреле многоквартирного жилого дома в Энергодаре пострадал мужчина 1958 года рождения.

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Три человека пострадали за минувшие сутки в Запорожской области из-за атак ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"В течение прошедших суток противник не прекращал целенаправленных атак на мирные населенные пункты Запорожской области. К сожалению, есть пострадавшие", - написал Балицкий в своем канале на платформе " Макс ".

По его словам, под удар беспилотника попал частный дом в Каменке-Днепровской, из-за чего пострадали мужчины 1970 и 1983 года рождения, им оказывается медицинская помощь.