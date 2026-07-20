Захарова уличила главу МИД Италии во лжи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил о высылке из России итальянского атташе и его помощника "без каких-либо оснований", назвав решение Москвы "актом мести".
- Мария Захарова назвала его заявление неправдивым и подчеркнула, что высылка итальянских дипломатов — это ответная мера на действия итальянского правительства.
- Она отметила абсурдность позиции, согласно которой Россия выслала итальянских дипломатов без оснований, а Италия, напротив, действовала обоснованно.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава МИД Италии Антонио Таяни неправдиво описал обстоятельства высылки двух итальянских дипломатов из России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она отметила, что Таяни заявил о высылке из России итальянского атташе и его помощника якобы "без каких-либо оснований". Однако вместе с этим министр назвал решение Москвы "актом мести" за высылку из Италии двух российских дипломатов.
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"Не поняла: так "без каких-либо оснований" или "акт мести"? Хотя и то, и другое неправда. Это ответная мера на действия итальянского правительства", - подчеркнула Захарова.
Она также поинтересовалась, докладывают ли в таком виде итальянские министры и главе правительства страны Джордже Мелони.
"Мол, хороших итальянских дипломатов плохая Россия просто так домой отправила, а плохих русских Италия за дело выслала", - подчеркнула Захарова абсурдность этой позиции.
Ранее в МИД РФ сообщили о вызове временного поверенного в делах Италии Джованни Скопы в министерство. Он был вызван в связи с решением Рима безосновательно потребовать выезда из Италии от российского военно-морского и военно-воздушного атташе, а также от его помощника. Со своей стороны МИД РФ объявил персонами нон грата атташе посольства Италии в России Давиде Д'Априле и помощника атташе по вопросам обороны Витторио Парреллу. Им предстоит покинуть страну в течение трех суток.