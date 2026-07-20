Захарова уличила главу МИД Италии во лжи

"Не поняла: так "без каких-либо оснований" или "акт мести"? Хотя и то, и другое неправда. Это ответная мера на действия итальянского правительства", - подчеркнула Захарова.

Ранее в МИД РФ сообщили о вызове временного поверенного в делах Италии Джованни Скопы в министерство. Он был вызван в связи с решением Рима безосновательно потребовать выезда из Италии от российского военно-морского и военно-воздушного атташе, а также от его помощника. Со своей стороны МИД РФ объявил персонами нон грата атташе посольства Италии в России Давиде Д'Априле и помощника атташе по вопросам обороны Витторио Парреллу. Им предстоит покинуть страну в течение трех суток.