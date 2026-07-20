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Захарова уличила главу МИД Италии во лжи - РИА Новости, 20.07.2026
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21:08 20.07.2026
Захарова уличила главу МИД Италии во лжи

Захарова отметила ложь в словах главы МИД Италии о высылке российских дипломатов

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил о высылке из России итальянского атташе и его помощника "без каких-либо оснований", назвав решение Москвы "актом мести".
  • Мария Захарова назвала его заявление неправдивым и подчеркнула, что высылка итальянских дипломатов — это ответная мера на действия итальянского правительства.
  • Она отметила абсурдность позиции, согласно которой Россия выслала итальянских дипломатов без оснований, а Италия, напротив, действовала обоснованно.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава МИД Италии Антонио Таяни неправдиво описал обстоятельства высылки двух итальянских дипломатов из России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она отметила, что Таяни заявил о высылке из России итальянского атташе и его помощника якобы "без каких-либо оснований". Однако вместе с этим министр назвал решение Москвы "актом мести" за высылку из Италии двух российских дипломатов.
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"Не поняла: так "без каких-либо оснований" или "акт мести"? Хотя и то, и другое неправда. Это ответная мера на действия итальянского правительства", - подчеркнула Захарова.
Она также поинтересовалась, докладывают ли в таком виде итальянские министры и главе правительства страны Джордже Мелони.
"Мол, хороших итальянских дипломатов плохая Россия просто так домой отправила, а плохих русских Италия за дело выслала", - подчеркнула Захарова абсурдность этой позиции.
Ранее в МИД РФ сообщили о вызове временного поверенного в делах Италии Джованни Скопы в министерство. Он был вызван в связи с решением Рима безосновательно потребовать выезда из Италии от российского военно-морского и военно-воздушного атташе, а также от его помощника. Со своей стороны МИД РФ объявил персонами нон грата атташе посольства Италии в России Давиде Д'Априле и помощника атташе по вопросам обороны Витторио Парреллу. Им предстоит покинуть страну в течение трех суток.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Захарова объяснила высылку из России итальянского военного атташе
Вчера, 18:56
 
В миреРоссияИталияМоскваМария ЗахароваАнтонио ТаяниДжорджа Мелони
 
 
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