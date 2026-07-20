Захарова объяснила высылку из России итальянского военного атташе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из Италии были высланы два российских военных атташе.
- Высылка итальянского военного атташе и его коллеги из РФ — ответная мера на действия Италии.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Высылка итальянского военного атташе и его коллеги из РФ - ответная мера Риму, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее из Италии были высланы два российских военных атташе.
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"Это ответная мера", - сказала Захарова, комментируя высылку итальянского военного атташе и его коллеги из России.
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