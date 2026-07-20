Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия рассматривает атаки Киева на танкеры у морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) как подтверждение курса Киева на дестабилизацию мировых нефтяных рынков.
- По заявлению Марии Захаровой, для Киева обеспечение глобальной энергетической стабильности и уважительное отношение к зарубежным партнерам являются не приоритетом.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия рассматривает атаки Киева на танкеры у морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) как подтверждение курса Киева на дестабилизацию мировых нефтяных рынков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Два танкера на нефтетерминале КТК в Черном море 19 июля подверглись целенаправленной террористической атаке БПЛА. Как сообщила компания, погрузка нефти была остановлена, но уже вечером того же дня возобновлена.
"Рассматриваем это нападение как очередное подтверждение стремления Банковой (улица, на которой находится офис Владимира Зеленского – ред.) еще больше дестабилизировать ситуацию на мировых нефтяных рынках. Для нее обеспечение глобальной энергетической стабильности, равно как уважительное отношение к зарубежным партнерам, в частности из Казахстана, с которым киевский режим якобы хочет развивать взаимовыгодные и дружественные отношения, - пустой звук", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.