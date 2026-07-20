Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала атаки Киева на танкеры у терминала КТК - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 20.07.2026 (обновлено: 17:04 20.07.2026)
Захарова прокомментировала атаки Киева на танкеры у терминала КТК

Захарова: Киев стремится дестабилизировать мировые нефтяные рынки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия рассматривает атаки Киева на танкеры у морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) как подтверждение курса Киева на дестабилизацию мировых нефтяных рынков.
  • По заявлению Марии Захаровой, для Киева обеспечение глобальной энергетической стабильности и уважительное отношение к зарубежным партнерам являются не приоритетом.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия рассматривает атаки Киева на танкеры у морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) как подтверждение курса Киева на дестабилизацию мировых нефтяных рынков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Два танкера на нефтетерминале КТК в Черном море 19 июля подверглись целенаправленной террористической атаке БПЛА. Как сообщила компания, погрузка нефти была остановлена, но уже вечером того же дня возобновлена.
"Рассматриваем это нападение как очередное подтверждение стремления Банковой (улица, на которой находится офис Владимира Зеленского – ред.) еще больше дестабилизировать ситуацию на мировых нефтяных рынках. Для нее обеспечение глобальной энергетической стабильности, равно как уважительное отношение к зарубежным партнерам, в частности из Казахстана, с которым киевский режим якобы хочет развивать взаимовыгодные и дружественные отношения, - пустой звук", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
Владимир Зеленский во время проведения саммита НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
"Пока Киев горел". СМИ раскрыли состояние Зеленского после удара России
Вчера, 11:26
 
В миреРоссияКиевКазахстанМария ЗахароваВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала