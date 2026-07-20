Встреча Лаврова и Рубио прорабатывается, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На полях мероприятий АСЕАН в Маниле прорабатывается встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что на полях мероприятий АСЕАН в Маниле прорабатывается встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.
"Встреча Лаврова с Рубио на полях мероприятий АСЕАН в Маниле прорабатывается", - заявила она РИА Новости.