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Встреча Лаврова и Рубио прорабатывается, заявила Захарова - РИА Новости, 20.07.2026
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14:40 20.07.2026 (обновлено: 14:43 20.07.2026)
Встреча Лаврова и Рубио прорабатывается, заявила Захарова

Захарова: встреча Лаврова с Рубио в Маниле на полях АСЕАН прорабатывается

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На полях мероприятий АСЕАН в Маниле прорабатывается встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что на полях мероприятий АСЕАН в Маниле прорабатывается встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.
"Встреча Лаврова с Рубио на полях мероприятий АСЕАН в Маниле прорабатывается", - заявила она РИА Новости.
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Вчера, 05:44
 
Сергей ЛавровМарко РубиоМария Захарова
 
 
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