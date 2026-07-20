Краткий пересказ от РИА ИИ Российских спортсменов не допустили на Европейские юношеские игры глухих в Германии.

По словам Марии Захаровой, причиной недопуска названо противостояние Москвы с нацизмом.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что спортсменов из РФ не допустили на Европейские юношеские игры глухих в ФРГ из-за борьбы Москвы с нацизмом.

Посольство РФ в Берлине сообщило в понедельник, что Германская ассоциация спорта глухих по согласованию с правительством ФРГ приняла решение не допустить российских спортсменов к участию в Европейских юношеских играх глухих, которые должны пройти в Ганновере в августе.

"Хочу напомнить Германской ассоциации спорта глухих: если бы не наша страна, инвалидов в Германии продолжали бы "утилизировать", а не позволять им создавать ассоциации и заниматься спортом", - сказала Захарова РИА Новости.

"Наших спортсменов наказывают только за то, что они представляют страну, которая не закончила борьбу с нацизмом, а ведет ее по всем фронтам все эти годы, чтоб больше не было в мире евгенических программ "Т-4" - когда немецкие нацисты получили право на стерилизацию, а в дальнейшем и физическое уничтожение людей с психическими расстройствами, умственно отсталых и наследственно отягощенных больных", - добавила Захарова

По ее словам, впоследствии в круг лиц, подвергавшихся уничтожению, были включены нетрудоспособные лица (инвалиды, а также болеющие свыше 5 лет).

"Сначала уничтожались только дети до трех лет, затем - все возрастные группы", - уточнила дипломат.