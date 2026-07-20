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Захарова заявила о провале попыток искоренить русский язык в Молдавии - РИА Новости, 20.07.2026
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20:58 20.07.2026
Захарова заявила о провале попыток искоренить русский язык в Молдавии

Захарова: молдаване продолжают пользоваться русским языком в повседневной жизни

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молдаване продолжают использовать русский язык в повседневной жизни, несмотря на попытки его искоренить в стране.
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что миллионы людей за пределами России, в первую очередь в странах СНГ, говорят по-русски.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Молдаване продолжают пользоваться русским языком в повседневной жизни вопреки попыткам искоренить его в стране, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В видеообращении к участникам международного литературного конкурса "Русский глаголЪ" она отметила, что по-русски говорят миллионы людей за пределами России, в первую очередь в странах СНГ.
«
"Символично, что конкурс стартовал в Молдавии, где русский язык звучит в повседневной жизни, несмотря на происки тех, кто хочет почему-то - совершенно непонятно, болезненно, нездорово - искоренить его", - подчеркнула Захарова.
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В миреРоссияМолдавияМария ЗахароваСНГМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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