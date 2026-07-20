Краткий пересказ от РИА ИИ
- Молдаване продолжают использовать русский язык в повседневной жизни, несмотря на попытки его искоренить в стране.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что миллионы людей за пределами России, в первую очередь в странах СНГ, говорят по-русски.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Молдаване продолжают пользоваться русским языком в повседневной жизни вопреки попыткам искоренить его в стране, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Символично, что конкурс стартовал в Молдавии, где русский язык звучит в повседневной жизни, несмотря на происки тех, кто хочет почему-то - совершенно непонятно, болезненно, нездорово - искоренить его", - подчеркнула Захарова.