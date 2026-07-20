Хинштейн выразил соболезнования родным погибших при атаке ВСУ в Шебекино

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Шебекино Белгородской области дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус, в результате чего пять человек погибли, 23 пострадали.
- Хинштейн выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
КУРСК, 20 июл - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн от лица жителей возглавляемого им региона выразил соболезнования родным погибших в результате атаки ВСУ на автобус в Шебекино Белгородской области.
В понедельник врио главы Белгородской области Александр Шуваев сообщал, что в Шебекино дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус. В результате пять человек погибли, 23 пострадали, трое из них – в крайне тяжелом состоянии.
"Преступление, которому нет и не может быть оправдания! Сегодня вражеский беспилотник целенаправлено атаковал пассажирский автобус в белгородском городе Шебекино... От лица жителей Курской области выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".