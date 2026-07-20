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Хинштейн выразил соболезнования родным погибших при атаке ВСУ в Шебекино - РИА Новости, 20.07.2026
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16:44 20.07.2026
Хинштейн выразил соболезнования родным погибших при атаке ВСУ в Шебекино

Хинштейн выразил соболезнования родным погибших при атаке ВСУ под Белгородом

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиГубернатор Курской области Александр Хинштейн
Губернатор Курской области Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Губернатор Курской области Александр Хинштейн. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Шебекино Белгородской области дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус, в результате чего пять человек погибли, 23 пострадали.
  • Хинштейн выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
КУРСК, 20 июл - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн от лица жителей возглавляемого им региона выразил соболезнования родным погибших в результате атаки ВСУ на автобус в Шебекино Белгородской области.
В понедельник врио главы Белгородской области Александр Шуваев сообщал, что в Шебекино дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус. В результате пять человек погибли, 23 пострадали, трое из них – в крайне тяжелом состоянии.
© Фото : ШÖ Шебекино/TelegramДрон атаковал рейсовый автобус Шебекино - Белгород
Дрон атаковал рейсовый автобус Шебекино - Белгород - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : ШÖ Шебекино/Telegram
Дрон атаковал рейсовый автобус Шебекино - Белгород
"Преступление, которому нет и не может быть оправдания! Сегодня вражеский беспилотник целенаправлено атаковал пассажирский автобус в белгородском городе Шебекино... От лица жителей Курской области выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноКурская областьБелгородская областьАлександр ХинштейнАлександр ШуваевВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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