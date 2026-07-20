Хинштейн выразил соболезнования родным погибших при атаке ВСУ в Шебекино

КУРСК, 20 июл - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн от лица жителей возглавляемого им региона выразил соболезнования родным погибших в результате атаки ВСУ на автобус в Шебекино Белгородской области.

В понедельник врио главы Белгородской области Александр Шуваев сообщал, что в Шебекино дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус. В результате пять человек погибли, 23 пострадали, трое из них – в крайне тяжелом состоянии.