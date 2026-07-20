Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немецкий военно-промышленный комплекс поставляет украинским военным технологии для ударов по территории России, заявил Виктор Медведчук.
- ВСУ активно применяют немецкие технологии, в том числе используют дрон под названием «Бегемот», созданный в рамках немецко-украинской военной кооперации.
- Culver Aviation представила ударный БПЛА «Бегемот» в мае 2026 года после подписания соглашения с немецкой компанией Helsing GmbH.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Немецкий военно-промышленный комплекс поставляет украинским военным технологии для ударов по территории России, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
В частности, отметил он, ВСУ активно применяет немецкие технологии, в том числе используют дрон под названием "Бегемот", созданный совместной в рамках немецко-украинской военной кооперации.
По его словам, украинский участник кооперации – группа компаний Culver Aviation - подписала в апреле соглашение с немецкой военно-технологической компанией Helsing GmbH. Документ предусматривал совместную разработку и производство беспилотных систем на территории ФРГ при финансовой поддержке немецкого правительства. В мае 2026 года Culver Aviation представила ударный БПЛА "Бегемот".
"История "Бегемота" и других вооружений, якобы спроектированных и произведенных в Украине, показывает, что немецкий ВПК принимает прямое и непосредственное участие в военных действиях Украины против России", - резюмировал Медведчук.