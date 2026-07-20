Краткий пересказ от РИА ИИ Немецкий военно-промышленный комплекс поставляет украинским военным технологии для ударов по территории России, заявил Виктор Медведчук.

ВСУ активно применяют немецкие технологии, в том числе используют дрон под названием «Бегемот», созданный в рамках немецко-украинской военной кооперации.

Culver Aviation представила ударный БПЛА «Бегемот» в мае 2026 года после подписания соглашения с немецкой компанией Helsing GmbH.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Немецкий военно-промышленный комплекс поставляет украинским военным технологии для ударов по территории России, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

"Все эти удары (по территории РФ - ред). стали возможными только тогда, когда на это масштабно начал работать ВПК Европы , и прежде всего Германии", - написал Медведчук в своей авторской статье, опубликованной на сайте "Другая Украина".

В частности, отметил он, ВСУ активно применяет немецкие технологии, в том числе используют дрон под названием "Бегемот", созданный совместной в рамках немецко-украинской военной кооперации.

По его словам, украинский участник кооперации – группа компаний Culver Aviation - подписала в апреле соглашение с немецкой военно-технологической компанией Helsing GmbH. Документ предусматривал совместную разработку и производство беспилотных систем на территории ФРГ при финансовой поддержке немецкого правительства. В мае 2026 года Culver Aviation представила ударный БПЛА "Бегемот".