Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские СМИ сообщили об отставке Александра Сырского с поста главкома вооруженных сил Украины, однако в генштабе ВСУ эту информацию опровергли.

Сенатор от ДНР Александр Волошин считает, что отставка главкома вооруженных сил Украины не остановит отступление украинской армии на фронте.

По мнению Волошина, военные и политические проблемы Украины носят системный характер, и замена генерала не способна улучшить положение ВСУ на фронте.

ДОНЕЦК, 20 июл – РИА Новости. Отставка главкома вооруженных сил Украины Александра Сырского не остановит отступление украинской армии на фронте, поделился мнением с РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.

В понедельник украинские СМИ сообщили об отставке Александра Сырского с поста главкома вооруженных сил Украины . В генштабе ВСУ опровергли эту информацию, заявив, что Сырский продолжает выполнять свои обязанности.

"Никакие перестановки в кабинетах не способны изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения. Военные и политические проблемы Украины носят системный характер, и заменить одного генерала другим недостаточно, чтобы ВСУ перестали отступать", - сказал Волошин, комментируя сообщения об отставке главкома ВСУ.

Он добавил, что подобные решения со стороны украинской власти могут дать лишь краткосрочный медийный эффект, но не способны остановить внутреннее истощение украинской государственности и ухудшение положения ВСУ на фронте.

На прошлой неделе Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и все правительство, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.