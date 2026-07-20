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На Украине начальник подразделения воинской части продал беспилотники - РИА Новости, 20.07.2026
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13:26 20.07.2026 (обновлено: 14:15 20.07.2026)
На Украине начальник подразделения воинской части продал беспилотники

На Украине военный продал беспилотники и спустил деньги на азартные игры

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Начальник подразделения воинской части в Одесской области похитил со склада разведывательные беспилотники и оборудование для противодействия дронам.
  • Часть похищенного имущества военнослужащий сдал в ломбард, остальное продал по заниженным ценам, а часть вырученных денег проиграл в азартные игры.
  • Подозреваемому предъявили обвинения по нескольким статьям, и ему грозит до 15 лет лишения свободы.
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Начальник одного из подразделений воинской части в Одесской области похитил со склада и распродал беспилотники, часть вырученных средств проиграл в азартные игры, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
"Начальник одного из подразделений воинской части в Одесской области отвечал за функционирование беспилотных авиационных комплексов и средств противодействия беспилотным воздушным судам... Военнослужащий похитил разведывательные беспилотники и оборудование для противодействия дронам. Часть техники он сдал в ломбард, остальное продал по заниженным ценам. За полученные деньги мужчина приобрел автомобиль Lexus стоимостью 27 тысяч долларов, а часть средств проиграл в азартные игры", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГБР.
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Уточняется, что подозреваемый отстранен от должности. Он находится под стражей, ему предъявили обвинение по статьям "Похищение военного имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения", "Присвоение и растрата чужого имущества, а также легализация имущества, полученного преступным путем". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Сообщения о коррупции на Украине звучат регулярно. Так, 21 мая в СБУ сообщили, что бывший глава департамента госзакупок минобороны Украины организовал схему хищения средств на закупках продовольствия для ВСУ, было похищено более 71 миллиона гривен (1,6 миллиона долларов). В декабре 2025 года сообщалось, что высокопоставленные украинские военные и руководство оборонного предприятия "Практика" стали фигурантами расследования дела о мошенничестве на десятки миллионов долларов при закупке бронемашин "Козак-5".
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