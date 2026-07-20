В Херсонской области за сутки сбили 19 дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военные сбили 19 дронов ВСУ над Херсонской областью за сутки.
- Воздушная защита области ведется круглосуточно.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Российские военные сбили 19 дронов ВСУ над Херсонской областью за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В минувшие сутки в небе над Херсонской областью сбито 19 вражеских беспилотников. Наши военные круглосуточно держат воздушную защиту области, прикрывая жителей, дороги и важные объекты инфраструктуры.", - написал Сальдо в канале на платформе "Макс".
Он поблагодарил бойцов за бдительность, профессионализм и самоотверженность.
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