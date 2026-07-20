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Шахматистка Полгар отказалась выдвигаться на пост президента Венгрии - РИА Новости, 20.07.2026
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20:31 20.07.2026 (обновлено: 21:31 20.07.2026)
Шахматистка Полгар отказалась выдвигаться на пост президента Венгрии

Венгерская шахматистка Полгар отклонила предложение выдвинуться в президенты

© REUTERS / Laszlo BaloghЮдит Полгар
Юдит Полгар - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Laszlo Balogh
Юдит Полгар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Венгерская шахматистка Полгар отказалась выдвинуться на пост президента страны.
  • С таким предложением к ней обратился премьер Мадьяр.
  • Она поблагодарила главу правительства за оказанную честь, отметив, что не готова взять на себя такую ответственность.
БУДАПЕШТ, 20 июл — РИА Новости. Венгерская шахматистка Юдит Полгар заявила, что отказывается от предложения премьер-министра Петера Мадьяра выдвинуться на пост президента страны.
"Я не чувствую в себе достаточно сил, чтобы взять на себя историческую ответственность за объединение расколотой нации", — написала она в Facebook*.
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Она поблагодарила политика за предложение, отметив, что сочла его за честь.
Полгар — международный гроссмейстер и сильнейшая шахматистка в истории. Она 26 лет возглавляла мировой женский рейтинг и стала единственной женщиной, вошедшей в первую десятку общего рейтинга ФИДЕ.
В минувшую субботу президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал принятую парламентом поправку, которая предусматривает его отстранение. Он заявил, что следующий глава государства не будет легитимным, так как займет эту должность с нарушением конституционных ценностей.
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Как сообщил Мадьяр, до выборов, которые состоятся в течение месяца, обязанности президента будет исполнять спикер парламента Агнеш Форстхоффер.
Согласно венгерскому законодательству, для выдвижения кандидата на пост президента требуется поддержка пятой части депутатов парламента. Это позволяет оппозиционным партиям выставить своих претендентов. Для назначения на должность за кандидата должны проголосовать две трети депутатов. Если необходимое число голосов не набрано, то два лидирующих кандидата выходят во второй тур.
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