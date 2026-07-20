Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле выросло число жертв землетрясения - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:14 20.07.2026
В Венесуэле выросло число жертв землетрясения

Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 5208 человек

© REUTERS / MIGUEL MEDINAСпасатели на месте землетрясения в Ла-Гуайра, Венесуэла
Спасатели на месте землетрясения в Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / MIGUEL MEDINA
Спасатели на месте землетрясения в Ла-Гуайра, Венесуэла. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате землетрясения в Венесуэле погибли 5208 человек.
  • Повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились.
  • В 107 временных лагерях размещены 23 820 человек, без жилья остались 17 907 жителей.
МЕХИКО, 20 июл - РИА Новости. Число погибших в результате разрушительного двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 5208, в убежищах находятся более 23 тысяч человек, следует из официальной сводки правительства страны.
"Погибли 5208 человек, пострадали 16 740, спасены 6462", - говорится в документе, опубликованном в Telegram-канале спикера Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса.
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
Власти Венесуэлы наградили медалями героев шесть тысяч спасателей
19 июля, 06:26
За последние сутки число погибших увеличилось на 139, количество спасенных остается неизменным.
Согласно обновленным данным властей, помощь оказана 128 324 семьям, в 107 временных лагерях размещены 23 820 человек, без жилья остались 17 907 жителей.
Ударом стихии были повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились.
По состоянию на 19 июля в стране зарегистрировано 1388 повторных подземных толчков.
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Венесуэла получила доступ к части своих активов в МВФ
18 июля, 03:46
В ликвидации последствий землетрясения участвуют 30 989 сотрудников экстренных служб, 31 745 добровольцев и 2 278 иностранных спасателей.
Двадцать четвертого июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом в 39 секунд. После стихийного бедствия власти страны ввели режим чрезвычайной ситуации, а международное сообщество направило в республику спасательные и гуманитарные миссии.
Последствия землетрясения в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Венесуэла открыла международный счет для пожертвований
3 июля, 05:12
 
В миреВенесуэлаХорхе РодригесЗемлетрясение в Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала