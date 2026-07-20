В Венесуэле выросло число жертв землетрясения

Спасатели на месте землетрясения в Ла-Гуайра, Венесуэла. Архивное фото

Спасатели на месте землетрясения в Ла-Гуайра, Венесуэла

© REUTERS / MIGUEL MEDINA Спасатели на месте землетрясения в Ла-Гуайра, Венесуэла

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате землетрясения в Венесуэле погибли 5208 человек.

Повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились.

В 107 временных лагерях размещены 23 820 человек, без жилья остались 17 907 жителей.

МЕХИКО, 20 июл - РИА Новости. Число погибших в результате разрушительного двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 5208, в убежищах находятся более 23 тысяч человек, следует из официальной сводки правительства страны.

"Погибли 5208 человек, пострадали 16 740, спасены 6462", - говорится в документе, опубликованном в Telegram-канале спикера Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса

За последние сутки число погибших увеличилось на 139, количество спасенных остается неизменным.

Согласно обновленным данным властей, помощь оказана 128 324 семьям, в 107 временных лагерях размещены 23 820 человек, без жилья остались 17 907 жителей.

Ударом стихии были повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились.

По состоянию на 19 июля в стране зарегистрировано 1388 повторных подземных толчков.

В ликвидации последствий землетрясения участвуют 30 989 сотрудников экстренных служб, 31 745 добровольцев и 2 278 иностранных спасателей.