В Венесуэле выросло число жертв землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате землетрясения в Венесуэле погибли 5208 человек.
- Повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились.
- В 107 временных лагерях размещены 23 820 человек, без жилья остались 17 907 жителей.
МЕХИКО, 20 июл - РИА Новости. Число погибших в результате разрушительного двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 5208, в убежищах находятся более 23 тысяч человек, следует из официальной сводки правительства страны.
"Погибли 5208 человек, пострадали 16 740, спасены 6462", - говорится в документе, опубликованном в Telegram-канале спикера Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса.
За последние сутки число погибших увеличилось на 139, количество спасенных остается неизменным.
Согласно обновленным данным властей, помощь оказана 128 324 семьям, в 107 временных лагерях размещены 23 820 человек, без жилья остались 17 907 жителей.
Ударом стихии были повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились.
По состоянию на 19 июля в стране зарегистрировано 1388 повторных подземных толчков.
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В ликвидации последствий землетрясения участвуют 30 989 сотрудников экстренных служб, 31 745 добровольцев и 2 278 иностранных спасателей.
Двадцать четвертого июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом в 39 секунд. После стихийного бедствия власти страны ввели режим чрезвычайной ситуации, а международное сообщество направило в республику спасательные и гуманитарные миссии.