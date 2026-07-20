Умер чемпион мира по велоспорту Кузнецов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Победитель чемпионата мира по велоспорту Владимир Кузнецов скончался в возрасте 81 года.
- В 1969 году Кузнецов завоевал золото чемпионата мира в командной гонке преследования на треке, а в 1970 году стал бронзовым призером мирового первенства в аналогичной дисциплине.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Победитель чемпионата мира по велоспорту Владимир Кузнецов скончался в возрасте 81 года, сообщается в Telegram-канале Федерации велосипедного спорта России.
В 1969 году Кузнецов завоевал золото чемпионата мира в командной гонке преследования на треке, а в 1970 году спортсмен стал бронзовым призером мирового первенства в аналогичной дисциплине.
"Федерация велосипедного спорта России выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича", - говорится в сообщении организации.
После завершения спортивной карьеры Кузнецов работал тренером по велоспорту, в том числе руководил сборной СССР по треку на Олимпийских играх 1976 года в Монреале.