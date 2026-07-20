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Умер чемпион мира по велоспорту Кузнецов - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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12:19 20.07.2026 (обновлено: 12:37 20.07.2026)
Умер чемпион мира по велоспорту Кузнецов

Чемпион мира по велоспорту Владимир Кузнецов умер на 82-м году жизни

© Фото : Федерация велосипедного спорта России/TelegramВелосипедист Владимир Кузнецов
Велосипедист Владимир Кузнецов - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : Федерация велосипедного спорта России/Telegram
Велосипедист Владимир Кузнецов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Победитель чемпионата мира по велоспорту Владимир Кузнецов скончался в возрасте 81 года.
  • В 1969 году Кузнецов завоевал золото чемпионата мира в командной гонке преследования на треке, а в 1970 году стал бронзовым призером мирового первенства в аналогичной дисциплине.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Победитель чемпионата мира по велоспорту Владимир Кузнецов скончался в возрасте 81 года, сообщается в Telegram-канале Федерации велосипедного спорта России.
В 1969 году Кузнецов завоевал золото чемпионата мира в командной гонке преследования на треке, а в 1970 году спортсмен стал бронзовым призером мирового первенства в аналогичной дисциплине.
"Федерация велосипедного спорта России выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича", - говорится в сообщении организации.
После завершения спортивной карьеры Кузнецов работал тренером по велоспорту, в том числе руководил сборной СССР по треку на Олимпийских играх 1976 года в Монреале.
 
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