Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турецкий экономист и финансовый аналитик Озлем Текиндор заявила, что Турции следует открыто предупредить Украину о возможных последствиях атак ВСУ на инфраструктуру газопровода «Голубой поток».
- Компрессорная станция «Краснодарская», входящая в инфраструктуру газопровода «Голубой поток», подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщил «Газпром».
- По мнению эксперта, обеспечение безопасности энергетической инфраструктуры должно оставаться одним из главных приоритетов Анкары независимо от политической конъюнктуры.
АНКАРА, 20 июл – РИА Новости. Турции следует открыто предупредить Украину, что атаки ВСУ на инфраструктуру газопровода "Голубой поток" могут оставить страну без энергоснабжения предстоящей зимой, заявила РИА Новости турецкий экономист и финансовый аналитик Озлем Текиндор.
Восьмого июля "Газпром" сообщил, что компрессорная станция "Краснодарская", входящая в инфрастуктуру газопровода "Голубой поток" для экспорта в Турцию, подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Россия неоднократно обращала внимание Турции на постоянные попытки Киева атаковать объекты инфраструктуры "Голубого" и "Турецкого потоков", сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Турции не хватает решимости открыто заявить Киеву, что атаки ВСУ на инфраструктуру "Голубого потока" в итоге могут привести к отсутствию энергии в стране предстоящей зимой", - сказала эксперт.
По словам Текиндор, обеспечение безопасности энергетической инфраструктуры должно оставаться одним из главных приоритетов Анкары независимо от политической конъюнктуры.
Она отметила, что "Голубой поток" играет важную роль в поставках российского природного газа в Турцию, а любые угрозы его инфраструктуре способны негативно сказаться на энергетической безопасности страны и стабильности поставок в период пикового зимнего спроса.
Эксперт добавила, что Анкаре необходимо более решительно отстаивать собственные национальные интересы и четко обозначать свою позицию по вопросам, затрагивающим критически важную энергетическую инфраструктуру.
Россия надеется, что Анкара пошлет жесткий нелицеприятный сигнал Киеву о недопустимости атак на инфраструктуру "Голубого потока" и нефтетанкеры, заявил 14 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.