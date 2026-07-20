Краткий пересказ от РИА ИИ Турецкий экономист и финансовый аналитик Озлем Текиндор заявила, что Турции следует открыто предупредить Украину о возможных последствиях атак ВСУ на инфраструктуру газопровода «Голубой поток».

Компрессорная станция «Краснодарская», входящая в инфраструктуру газопровода «Голубой поток», подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщил «Газпром».

По мнению эксперта, обеспечение безопасности энергетической инфраструктуры должно оставаться одним из главных приоритетов Анкары независимо от политической конъюнктуры.

АНКАРА, 20 июл – РИА Новости. Турции следует открыто предупредить Украину, что атаки ВСУ на инфраструктуру газопровода "Голубой поток" могут оставить страну без энергоснабжения предстоящей зимой, заявила РИА Новости турецкий экономист и финансовый аналитик Озлем Текиндор.

Восьмого июля " Газпром " сообщил, что компрессорная станция "Краснодарская", входящая в инфрастуктуру газопровода "Голубой пото к" для экспорта в Турцию, подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Россия неоднократно обращала внимание Турции на постоянные попытки Киева атаковать объекты инфраструктуры "Голубого" и "Турецкого потоков", сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Турции не хватает решимости открыто заявить Киеву, что атаки ВСУ на инфраструктуру "Голубого потока" в итоге могут привести к отсутствию энергии в стране предстоящей зимой", - сказала эксперт.

По словам Текиндор, обеспечение безопасности энергетической инфраструктуры должно оставаться одним из главных приоритетов Анкары независимо от политической конъюнктуры.

Она отметила, что "Голубой поток" играет важную роль в поставках российского природного газа в Турцию, а любые угрозы его инфраструктуре способны негативно сказаться на энергетической безопасности страны и стабильности поставок в период пикового зимнего спроса.

Эксперт добавила, что Анкаре необходимо более решительно отстаивать собственные национальные интересы и четко обозначать свою позицию по вопросам, затрагивающим критически важную энергетическую инфраструктуру.