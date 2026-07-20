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В Турции провели операцию против сети нелегальных букмекерских контор - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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09:41 20.07.2026 (обновлено: 10:09 20.07.2026)
В Турции провели операцию против сети нелегальных букмекерских контор

В Турции задержали 16 человек в ходе операции против нелегальных букмекеров

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПолиция в Турции
Полиция в Турции - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкая полиция задержала 16 подозреваемых в рамках операции против сети нелегальных букмекерских контор.
  • Операция была проведена накануне финального матча чемпионата мира по футболу.
  • Расследование ведут бюро по борьбе с незаконными ставками и спортивными преступлениями прокуратуры Стамбула и управление по борьбе с киберпреступностью городской полиции.
АНКАРА, 20 июл — РИА Новости. Турецкая полиция задержала 16 подозреваемых в рамках операции против сети нелегальных букмекерских контор, проведенной накануне финального матча чемпионата мира по футболу, сообщил телеканал TRT Haber.
Сборная Испании в минувшее воскресенье в финале победила команду Аргентины со счетом 1:0 в дополнительное время и во второй раз в своей истории стала чемпионом мира.
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"В ходе операции, проведенной одновременно по нескольким адресам, были задержаны 16 подозреваемых, еще семеро находятся в розыске", — сообщил телеканал.
По данным TRT Haber, расследование совместно ведут бюро по борьбе с незаконными ставками и спортивными преступлениями прокуратуры Стамбула и управление по борьбе с киберпреступностью городской полиции.
После технического и наружного наблюдения правоохранители при поддержке системы искусственного интеллекта AVCI и оперативной разведки одновременно провели рейды по 19 подпольным финансовым центрам, связанным с деятельностью нелегальных букмекерских сайтов.
В ходе обысков по адресам, где, по версии следствия, находились оборудование для управления счетами, банковские карты, мобильные телефоны и наличные деньги, были задержаны 16 человек. Их доставили в полицию для проведения следственных действий.
Поиски еще семерых подозреваемых продолжаются.
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