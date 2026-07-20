В Турции провели операцию против сети нелегальных букмекерских контор

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турецкая полиция задержала 16 подозреваемых в рамках операции против сети нелегальных букмекерских контор.
- Операция была проведена накануне финального матча чемпионата мира по футболу.
- Расследование ведут бюро по борьбе с незаконными ставками и спортивными преступлениями прокуратуры Стамбула и управление по борьбе с киберпреступностью городской полиции.
АНКАРА, 20 июл — РИА Новости. Турецкая полиция задержала 16 подозреваемых в рамках операции против сети нелегальных букмекерских контор, проведенной накануне финального матча чемпионата мира по футболу, сообщил телеканал TRT Haber.
"В ходе операции, проведенной одновременно по нескольким адресам, были задержаны 16 подозреваемых, еще семеро находятся в розыске", — сообщил телеканал.
По данным TRT Haber, расследование совместно ведут бюро по борьбе с незаконными ставками и спортивными преступлениями прокуратуры Стамбула и управление по борьбе с киберпреступностью городской полиции.
После технического и наружного наблюдения правоохранители при поддержке системы искусственного интеллекта AVCI и оперативной разведки одновременно провели рейды по 19 подпольным финансовым центрам, связанным с деятельностью нелегальных букмекерских сайтов.
В ходе обысков по адресам, где, по версии следствия, находились оборудование для управления счетами, банковские карты, мобильные телефоны и наличные деньги, были задержаны 16 человек. Их доставили в полицию для проведения следственных действий.
Поиски еще семерых подозреваемых продолжаются.
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