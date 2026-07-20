В Турции провели операцию против сети нелегальных букмекерских контор

Краткий пересказ от РИА ИИ Турецкая полиция задержала 16 подозреваемых в рамках операции против сети нелегальных букмекерских контор.

Операция была проведена накануне финального матча чемпионата мира по футболу.

Расследование ведут бюро по борьбе с незаконными ставками и спортивными преступлениями прокуратуры Стамбула и управление по борьбе с киберпреступностью городской полиции.

АНКАРА, 20 июл — РИА Новости. Турецкая полиция задержала 16 подозреваемых в рамках операции против сети нелегальных букмекерских контор, проведенной накануне финального матча чемпионата мира по футболу, сообщил телеканал Турецкая полиция задержала 16 подозреваемых в рамках операции против сети нелегальных букмекерских контор, проведенной накануне финального матча чемпионата мира по футболу, сообщил телеканал TRT Haber

Сборная Испании в минувшее воскресенье в финале победила команду Аргентины со счетом 1:0 в дополнительное время и во второй раз в своей истории стала чемпионом мира.

"В ходе операции, проведенной одновременно по нескольким адресам, были задержаны 16 подозреваемых, еще семеро находятся в розыске", — сообщил телеканал.

По данным TRT Haber, расследование совместно ведут бюро по борьбе с незаконными ставками и спортивными преступлениями прокуратуры Стамбула и управление по борьбе с киберпреступностью городской полиции.

После технического и наружного наблюдения правоохранители при поддержке системы искусственного интеллекта AVCI и оперативной разведки одновременно провели рейды по 19 подпольным финансовым центрам, связанным с деятельностью нелегальных букмекерских сайтов.

В ходе обысков по адресам, где, по версии следствия, находились оборудование для управления счетами, банковские карты, мобильные телефоны и наличные деньги, были задержаны 16 человек. Их доставили в полицию для проведения следственных действий.