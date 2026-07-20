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Врач предупредила россиян о мошенничестве с зубными имплантами в Турции - РИА Новости, 20.07.2026
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05:53 20.07.2026
Врач предупредила россиян о мошенничестве с зубными имплантами в Турции

Баглыкая: в Турции россиянам могут поставить некачественные зубные импланты

© iStock.com / baonaИнструменты стоматолога
Инструменты стоматолога - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© iStock.com / baona
Инструменты стоматолога . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкий врач Ирем Баглыкая заявила, что россияне все чаще становятся жертвами мошенников, предлагающих в Турции «акционные» зубные импланты по значительно заниженным ценам.
  • Пациентам обещают оригинальные импланты известных мировых производителей, но нередко устанавливают дешевые аналоги неизвестного происхождения или изделия без международной сертификации.
  • Врач рекомендовала россиянам проверять наличие лицензии у клиники, требовать информацию о производителе имплантов, сертификаты соответствия и официальную гарантию, а также избегать предложений с обязательной полной предоплатой.
АНКАРА, 20 июн - РИА Новости. Россияне все чаще становятся жертвами мошенников, предлагающих в Турции "акционные" зубные импланты по значительно заниженным ценам, однако в результате пациенты получают некачественные изделия без сертификатов или вовсе остаются без обещанного лечения, заявила РИА Новости турецкий врач Ирем Баглыкая.
"Нас все чаще просят исправить последствия лечения после "суперакций". Пациентам обещают оригинальные импланты известных мировых производителей, но нередко устанавливают дешевые аналоги неизвестного происхождения или изделия без международной сертификации. Иногда люди просто переводят деньги и больше не могут связаться с организаторами", - сказала Баглыкая.
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По словам врача, мошенники активно рекламируют свои услуги в социальных сетях и мессенджерах на русском языке, обещая скидки до 70%, бесплатное проживание или трансфер.
При этом пациентам зачастую не предоставляют информацию о происхождении имплантов, лицензии клиники и квалификации стоматолога.
Баглыкая рекомендовала россиянам перед поездкой обязательно проверять наличие лицензии у клиники, требовать информацию о производителе имплантов, сертификаты соответствия и официальную гарантию.
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Собеседница РИА Новости также посоветовала избегать предложений с обязательной полной предоплатой и оформлять лечение только через официальные каналы медицинских учреждений.
Турция входит в число самых популярных направлений стоматологического туризма. По оценкам представителей отрасли, ежегодно в страну приезжают десятки тысяч пациентов из России, Европы и стран Ближнего Востока благодаря более низким ценам по сравнению с Западной Европой.
Стоимость установки одного импланта в Турции обычно составляет 300–900 долларов, тогда как в России цены, в зависимости от системы имплантации и клиники, чаще всего находятся в диапазоне 40–120 тысяч рублей за один имплант с установкой. Именно высокий спрос и разница в стоимости сделали рынок привлекательным для недобросовестных посредников и мошеннических схем.
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