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Туристам в Турции рассказали, как защититься от вымогательства в кафе - РИА Новости, 20.07.2026
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Туризм
 
03:37 20.07.2026
Туристам в Турции рассказали, как защититься от вымогательства в кафе

Туристам в Турции в случае вымогательства в кафе посоветовали вызывать полицию

© AP Photo / Burhan OzbiliciТурецкие полицейские
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Турецкие полицейские. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Туристам в Турции в случае угроз в ресторане следует зафиксировать инцидент на фото и видео, а также вызвать полицию по номеру 112 или обратиться в ближайший участок.
  • Согласно закону, все рестораны в Турции должны указывать цены в меню, иначе им грозят серьезные штрафы.
  • Туристам рекомендуется перед заказом блюд убедиться в наличии цен в меню и сфотографировать его.
СТАМБУЛ, 20 июл - РИА Новости. Туристам в Турции в случае конфликтной ситуации в ресторане, если речь идет об угрозах, следует зафиксировать инцидент на фото и видео, а также вызвать полицию, рассказал РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский начальник в отставке Мустафа Бегюрджю.
"Если вам угрожают насилием или не выпускают из заведения, срочно вызывайте полицию. Советую зафиксировать инцидент на фото и видео, и попытаться найти свидетелей", - рассказал Бегюрджю.
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В частности, в Турции полицию можно вызвать по номеру 112 или обратиться с жалобой в ближайший участок.
"Если речь идет об угрозах, конфискации вещей и попытках заставить клиента заплатить силой, то это уже вопрос, касающийся не только защиты прав потребителей - это уже серьезное преступление и необходимо в кратчайшие сроки обратиться в полицию", - рассказал эксперт.
Эксперт напомнил, что, согласно закону, все рестораны в Турции должны указывать цены в меню, иначе им грозят серьезные штрафы - в среднем около 4 тысяч лир (85 долларов) за каждое наименование в меню.
Туристам в Турции следует перед заказом блюд в кафе и ресторанах убедиться в наличии цен в меню и сфотографировать его, а в случае конфликта и требования оплатить завышенный чек оставаться спокойными и требовать объяснений по каждому пункту, рассказал ранее РИА Новости Бегюрджю.
Полиция осенью 2025 года задержала в Анталье 29 подозреваемых в схеме с девушками, раскручивавшими клиентов на дорогие заказы, после чего мужчин не выпускали из кафе, пока они не оплатят чек с явно завышенными ценами. Если клиент возмущался, ему угрожали оружием и заставляли оплатить счет наличными или кредитной картой.
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