Туристам в Турции рассказали, как защититься от вымогательства в кафе

Краткий пересказ от РИА ИИ Туристам в Турции в случае угроз в ресторане следует зафиксировать инцидент на фото и видео, а также вызвать полицию по номеру 112 или обратиться в ближайший участок.

Согласно закону, все рестораны в Турции должны указывать цены в меню, иначе им грозят серьезные штрафы.

Туристам рекомендуется перед заказом блюд убедиться в наличии цен в меню и сфотографировать его.

СТАМБУЛ, 20 июл - РИА Новости. Туристам в Турции в случае конфликтной ситуации в ресторане, если речь идет об угрозах, следует зафиксировать инцидент на фото и видео, а также вызвать полицию, рассказал РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский начальник в отставке Мустафа Бегюрджю.

"Если вам угрожают насилием или не выпускают из заведения, срочно вызывайте полицию. Советую зафиксировать инцидент на фото и видео, и попытаться найти свидетелей", - рассказал Бегюрджю.

В частности, в Турции полицию можно вызвать по номеру 112 или обратиться с жалобой в ближайший участок.

"Если речь идет об угрозах, конфискации вещей и попытках заставить клиента заплатить силой, то это уже вопрос, касающийся не только защиты прав потребителей - это уже серьезное преступление и необходимо в кратчайшие сроки обратиться в полицию", - рассказал эксперт.

Эксперт напомнил, что, согласно закону, все рестораны в Турции должны указывать цены в меню, иначе им грозят серьезные штрафы - в среднем около 4 тысяч лир (85 долларов) за каждое наименование в меню.

Туристам в Турции следует перед заказом блюд в кафе и ресторанах убедиться в наличии цен в меню и сфотографировать его, а в случае конфликта и требования оплатить завышенный чек оставаться спокойными и требовать объяснений по каждому пункту, рассказал ранее РИА Новости Бегюрджю.