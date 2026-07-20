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ЦИК зарегистрировал список кандидатов в депутаты Госдумы от "Новых людей" - РИА Новости, 20.07.2026
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11:29 20.07.2026
ЦИК зарегистрировал список кандидатов в депутаты Госдумы от "Новых людей"

ЦИК зарегистрировал список из 297 кандидатов в депутаты Госдумы от "Новых людей"

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкСъезд партии "Новые люди"
Съезд партии Новые люди - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Съезд партии "Новые люди". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва от партии "Новые люди".
  • Туда вошли 297 человек.
  • Список возглавляют лидер партии Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва, выдвинутый политической партией "Новые люди", в количестве 297 человек, решение приняли члены ЦИК на заседании.
Члены Центризбиркома на заседании в понедельник приняли постановление о регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого партией "Новые люди".
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17 июля, 16:42
"Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва, выдвинутый политической партией "Новые люди", в количестве 297 человек", - говорится в тексте постановления.
"Новые люди" 7 июля предоставили в Центризбирком документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы. Итоговый список кандидатов для участия в выборах партия утвердила на съезде 1 июля. В федеральный список вошло 299 человек: трое по общефедеральной части, а 296 вошли в 37 региональных групп. По одномандатным округам "Новые люди" выдвинули 83 кандидата.
Общефедеральный список на предстоящие выборы в Госдуму возглавляют лидер партии Алексея Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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