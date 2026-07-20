ЦИК зарегистрировал список кандидатов в депутаты Госдумы от "Новых людей"

Краткий пересказ от РИА ИИ ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва от партии "Новые люди".

Туда вошли 297 человек.

Список возглавляют лидер партии Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва, выдвинутый политической партией "Новые люди", в количестве 297 человек, решение приняли члены ЦИК на заседании.

Члены Центризбиркома на заседании в понедельник приняли постановление о регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого партией "Новые люди".

"Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва, выдвинутый политической партией "Новые люди", в количестве 297 человек", - говорится в тексте постановления.

"Новые люди" 7 июля предоставили в Центризбирком документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы. Итоговый список кандидатов для участия в выборах партия утвердила на съезде 1 июля. В федеральный список вошло 299 человек: трое по общефедеральной части, а 296 вошли в 37 региональных групп. По одномандатным округам "Новые люди" выдвинули 83 кандидата.

Общефедеральный список на предстоящие выборы в Госдуму возглавляют лидер партии Алексея Нечаев , вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева.