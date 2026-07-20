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В семи регионах отменили режим ракетной опасности - РИА Новости, 20.07.2026
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03:25 20.07.2026
В семи регионах отменили режим ракетной опасности

В Воронежской, Курской и еще пяти областях отменили режим ракетной опасности

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор-М2У"
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор-М2У - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости
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Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор-М2У". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Режим ракетной опасности отменен в Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Тульской, Липецкой и Тамбовской областях.
  • О снятии режима ракетной опасности сообщили оперштабы и главы указанных регионов.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Режим ракетной опасности отменен в Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Тульской, Липецкой и Тамбовской областях.
"Отбой ракетной опасности в Белгородской области", - говорится в сообщении оперштаба региона в канале на платформе "Макс".
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Кроме того, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене ракетной опасности в регионе.
"Отбой ракетной опасности в Курской области", - сообщает ГУ МЧС по региону.
В свою очередь, губернатор Калужской области Владислав Шапша написал об отмене ракетной опасности в области.
"В Тульской области отбой ракетной опасности", - сказал губернатор региона Дмитрий Миляев.
Также ГУ МЧС по Липецкой области сообщила об отмене ракетной опасности в регионе.
"Отбой ракетной опасности в Тамбовской области", - сообщает ГУ МЧС по области.
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БезопасностьТамбовская областьВоронежская областьКалужская областьАлександр Гусев (губернатор)Владислав ШапшаДмитрий МиляевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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