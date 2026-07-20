Рейтинг@Mail.ru
Россия должна идти до конца в борьбе за независимость, заявил Толстой - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 20.07.2026
Россия должна идти до конца в борьбе за независимость, заявил Толстой

Толстой: Россия должна идти до конца в борьбе за независимость и свободу

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Петр Толстой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что сейчас идет война за независимость, свободу и возможность самостоятельно принимать решения.
  • По его словам, речь идет о том, сохранится ли Россия в нынешнем виде.
  • Вице-спикер подчеркнул важность сплочения вокруг президента и законодательного определения основных направлений развития страны.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сейчас идет война за независимость, свободу и возможность самостоятельно принимать решения, и Россия должна идти до конца, чего бы это ни стоило, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Идет война, эта война за как раз независимость, за свободу, за возможность самостоятельно принимать решения даже не нашим поколениям, а поколениям более молодых людей, наших, наверное, детей, может быть, кого-то из внуков. Вот за это мы сейчас боремся. К сожалению, другого способа, как бороться за это с оружием в руках, история нам не оставила", - сказал Толстой в ходе круглого стола на тему "Как выжить и остаться человеком в условиях глобальных вызовов современности".
По его словам, ставка очень высока: речь идет о том, сохранится ли Россия в том виде, в котором она существует, или ее не будет вообще.
"Я уверен в том, что сегодня, сплотившись вокруг нашего президента (Владимира Путина - ред.), вне зависимости от политических позиций... все настроены на то, что мы должны победить, мы должны отстроить нашу страну. Для того, чтобы ее отстроить на здоровой базе, не на лжи, очень важно законодательно определить основные направления, по которым двигаться", - добавил вице-спикер.
Президент России Владимир Путин фотографируется с участниками тематической выставки Всё для победы! в рамках форума Общероссийского народного фронта - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Ветеран СВО попросил Путина "идти до конца"
13 июля, 18:12
 
В миреРоссияПетр ТолстойГосдума РФВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала