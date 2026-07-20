Россия должна идти до конца в борьбе за независимость, заявил Толстой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что сейчас идет война за независимость, свободу и возможность самостоятельно принимать решения.
- По его словам, речь идет о том, сохранится ли Россия в нынешнем виде.
- Вице-спикер подчеркнул важность сплочения вокруг президента и законодательного определения основных направлений развития страны.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сейчас идет война за независимость, свободу и возможность самостоятельно принимать решения, и Россия должна идти до конца, чего бы это ни стоило, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Идет война, эта война за как раз независимость, за свободу, за возможность самостоятельно принимать решения даже не нашим поколениям, а поколениям более молодых людей, наших, наверное, детей, может быть, кого-то из внуков. Вот за это мы сейчас боремся. К сожалению, другого способа, как бороться за это с оружием в руках, история нам не оставила", - сказал Толстой в ходе круглого стола на тему "Как выжить и остаться человеком в условиях глобальных вызовов современности".
По его словам, ставка очень высока: речь идет о том, сохранится ли Россия в том виде, в котором она существует, или ее не будет вообще.
"Я уверен в том, что сегодня, сплотившись вокруг нашего президента (Владимира Путина - ред.), вне зависимости от политических позиций... все настроены на то, что мы должны победить, мы должны отстроить нашу страну. Для того, чтобы ее отстроить на здоровой базе, не на лжи, очень важно законодательно определить основные направления, по которым двигаться", - добавил вице-спикер.
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