Россия должна идти до конца в борьбе за независимость, заявил Толстой

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сейчас идет война за независимость, свободу и возможность самостоятельно принимать решения, и Россия должна идти до конца, чего бы это ни стоило, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Я уверен в том, что сегодня, сплотившись вокруг нашего президента (Владимира Путина - ред.), вне зависимости от политических позиций... все настроены на то, что мы должны победить, мы должны отстроить нашу страну. Для того, чтобы ее отстроить на здоровой базе, не на лжи, очень важно законодательно определить основные направления, по которым двигаться", - добавил вице-спикер.