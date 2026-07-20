В Тамбовской области рассказали о состоянии пострадавших при атаке на склад

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке украинских БПЛА на логистический центр Wildberries в Котовске погибли семь человек, 25 пострадали.
- В больницах остаются 12 пострадавших, один из них в тяжелом состоянии.
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Двенадцать пострадавших в ночь на субботу при атаке украинских БПЛА на склад в Котовске остаются в больницах, из них один человек в тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения Тамбовской области Марина Македонская.
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что украинские БПЛА в ночь на субботу попали в логистический центр Wildberries в Котовске в Тамбовской области. В результате погибли семь человек, 25 пострадали, из них 22 госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
"В стационарах нашего региона на лечении находится 12 человек. Один в состоянии тяжелой степени и 11 средней степени тяжести. Состояние их стабильное, вся необходимая помощь оказывается", - сказала Македонская на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, трансляция ведется в соцсети "ВКонтакте".