В Тамбовской области рассказали о состоянии пострадавших при атаке на склад

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Двенадцать пострадавших в ночь на субботу при атаке украинских БПЛА на склад в Котовске остаются в больницах, из них один человек в тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения Тамбовской области Марина Македонская.