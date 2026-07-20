Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая считает, что увольнение главкома ВСУ Александра Сырского будет «кровавым».

По словам Безуглой, Сырский покинет свой пост с позором по воле украинского народа, а не по распоряжению главы киевского режима.

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Увольнение главкома ВСУ Александра Сырского будет "кровавым", считает депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

"Александр Станиславович, если бы у вас была честь, ваше заявление уже лежало бы на столе у Владимира Зеленского . Но нет — вас нужно выкорчевывать, болезненно, с кровью", — написала она в Telegram-канале.

По словам Безуглой, Сырский покинет свой пост с позором и не по распоряжению главы киевского режима, а по воле украинского народа.

В понедельник украинские СМИ сообщили об отставке Сырского с поста главкома вооруженных сил Украины. В генштабе ВСУ опровергли эту информацию, заявив, что он продолжает выполнять свои обязанности.

Газета Guardian сообщила, что вопрос отставки Сырского уже решен, однако неизвестно, кто его заменит, так как это должен быть человек, который не создаст политической угрозы Владимиру Зеленскому.