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В Раде предрекли Сырскому "кровавую" отставку - РИА Новости, 20.07.2026
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23:01 20.07.2026
В Раде предрекли Сырскому "кровавую" отставку

Депутат Рады Безуглая заявила, что отставка Сырского пройдет с кровью

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : Офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая считает, что увольнение главкома ВСУ Александра Сырского будет «кровавым».
  • По словам Безуглой, Сырский покинет свой пост с позором по воле украинского народа, а не по распоряжению главы киевского режима.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Увольнение главкома ВСУ Александра Сырского будет "кровавым", считает депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.
"Александр Станиславович, если бы у вас была честь, ваше заявление уже лежало бы на столе у Владимира Зеленского. Но нет — вас нужно выкорчевывать, болезненно, с кровью", — написала она в Telegram-канале.
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По словам Безуглой, Сырский покинет свой пост с позором и не по распоряжению главы киевского режима, а по воле украинского народа.
В понедельник украинские СМИ сообщили об отставке Сырского с поста главкома вооруженных сил Украины. В генштабе ВСУ опровергли эту информацию, заявив, что он продолжает выполнять свои обязанности.
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Газета Guardian сообщила, что вопрос отставки Сырского уже решен, однако неизвестно, кто его заменит, так как это должен быть человек, который не создаст политической угрозы Владимиру Зеленскому.
Зеленский ранее решил сменить Михаила Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра и против Сырского. Нового главу минобороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.
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В миреУкраинаКиевАлександр СырскийВладимир ЗеленскийМихаил ФедоровВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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