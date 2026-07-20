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Украинские военные не поддерживают главкома ВСУ Сырского, пишут СМИ - РИА Новости, 20.07.2026
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16:27 20.07.2026
Украинские военные не поддерживают главкома ВСУ Сырского, пишут СМИ

NYT: в ВСУ не поддерживают Сырского и все больше присоединяются к протестам

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : Офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные не поддерживают главкома ВСУ Сырского и все больше присоединяются к протестам.
  • В Киеве и нескольких городах Украины проходят митинги в поддержку Федорова и против главкома ВСУ Сырского.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Украинские военные не поддерживают главкома ВСУ Александра Сырского и все больше присоединяются к протестам, в связи с чем увеличивается давление на Владимира Зеленского, пишет газета New York Times со ссылкой на источники в украинской армии.
В Киеве и нескольких городах Украины с четверга проходят митинги в поддержку Михаила Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского. Граждане Украины также использовали функцию отправки платных подарков в Telegram, чтобы выразить Зеленскому резкое недовольство отставкой министра обороны и потребовать смещения главкома ВСУ.
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"Практически все разговоры сейчас об этом. Я пока не встретил ни одного военного, кто бы поддерживал Сырского", - заявил в комментарии изданию неназванный командир беспилотного подразделения ВСУ.
По словам украинских военных, с которыми пообщалось издание, Сырский придерживается устаревших методов и больше ценит лояльность, чем эффективность на поле боя. Как отмечает New York Times, давление, оказываемое на Владимира Зеленского, растет, так к протестам присоединяются все больше военных. По информации газеты, в Киеве распространяются слухи, что судьба Сырского скоро может быть решена.
Ранее украинское издание "Инсайдер.ua" утверждало, что Александр Сырский уволен с должности главкома ВСУ и объявить об этом могут уже в понедельник.
Зеленский ранее решил сменить Михаила Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра и против главкома ВСУ Александра Сырского. Нового главу минобороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.
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