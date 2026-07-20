Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские военные не поддерживают главкома ВСУ Сырского и все больше присоединяются к протестам.

В Киеве и нескольких городах Украины проходят митинги в поддержку Федорова и против главкома ВСУ Сырского.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Украинские военные не поддерживают главкома ВСУ Александра Сырского и все больше присоединяются к протестам, в связи с чем увеличивается давление на Владимира Зеленского, пишет газета Украинские военные не поддерживают главкома ВСУ Александра Сырского и все больше присоединяются к протестам, в связи с чем увеличивается давление на Владимира Зеленского, пишет газета New York Times со ссылкой на источники в украинской армии.

Киеве и нескольких городах Украины с четверга проходят митинги в поддержку Михаила Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского. Граждане Украины также использовали функцию отправки платных подарков в Telegram, чтобы выразить Зеленскому резкое недовольство отставкой министра обороны и потребовать смещения главкома ВСУ.

"Практически все разговоры сейчас об этом. Я пока не встретил ни одного военного, кто бы поддерживал Сырского", - заявил в комментарии изданию неназванный командир беспилотного подразделения ВСУ.

По словам украинских военных, с которыми пообщалось издание, Сырский придерживается устаревших методов и больше ценит лояльность, чем эффективность на поле боя. Как отмечает New York Times, давление, оказываемое на Владимира Зеленского, растет, так к протестам присоединяются все больше военных. По информации газеты, в Киеве распространяются слухи, что судьба Сырского скоро может быть решена.

Ранее украинское издание "Инсайдер.ua" утверждало, что Александр Сырский уволен с должности главкома ВСУ и объявить об этом могут уже в понедельник.