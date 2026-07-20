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На Украине жестко высказались по поводу слухов об увольнении Сырского - РИА Новости, 20.07.2026
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16:11 20.07.2026
На Украине жестко высказались по поводу слухов об увольнении Сырского

На Украине заявили, что возможная отставка Сырского ничего не изменит

© Фото : офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Возможное увольнение Александра Сырского с поста главкома ВСУ не приведет к кардинальным изменениям на Украине, утверждает "Страна.ua".
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Возможное увольнение Александра Сырского с поста главкома ВСУ не приведет к кардинальным изменениям на Украине, утверждает "Страна.ua".
"Назначив в 2024 году Сырского главкомом ВСУ вместо Валерия Залужного, Зеленский преследовал две ключевые цели. Первая — убрать с важной должности потенциального конкурента на выборах и поставить вместо него человека, у которого нет никаких шансов пойти по пути выстраивания своей политической карьеры. Вторая — получить полный контроль над армией, так как Сырский, в отличие от Залужного, Зеленскому не перечил", — говорится в материале.
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Как считают журналисты, возможная отставка Сырского в угоду общественному запросу на реформы в ВСУ вряд ли изменит суть кадровой политики Зеленского.
"Если Зеленский и отправит Сырского в отставку, чтобы изобразить "реакцию на общественные запросы по реформам в армии", то постарается подобрать кандидатуру его сменщика таким образом, чтобы он, подобно Сырскому, также был техническим "военспецом" и не представлял, даже потенциально, никакой политической угрозы", — заключило издание.
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В понедельник "Инсайдер.ua" сообщил, что Александра Сырского уволили с поста главкома Вооруженных сил Украины. В Генштабе ВСУ заявили, что он продолжает выполнять свои обязанность.
На прошлой неделе Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и все правительство, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.
Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.
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