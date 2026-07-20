На Украине жестко высказались по поводу слухов об увольнении Сырского

Краткий пересказ от РИА ИИ Возможное увольнение Александра Сырского с поста главкома ВСУ не приведет к кардинальным изменениям на Украине, утверждает "Страна.ua".

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Возможное увольнение Александра Сырского с поста главкома ВСУ не приведет к кардинальным изменениям на Украине, утверждает "Страна.ua".

"Назначив в 2024 году Сырского главкомом ВСУ вместо Валерия Залужного, Зеленский преследовал две ключевые цели. Первая — убрать с важной должности потенциального конкурента на выборах и поставить вместо него человека, у которого нет никаких шансов пойти по пути выстраивания своей политической карьеры. Вторая — получить полный контроль над армией, так как Сырский, в отличие от Залужного, Зеленскому не перечил", — говорится в материале.

Как считают журналисты, возможная отставка Сырского в угоду общественному запросу на реформы в ВСУ вряд ли изменит суть кадровой политики Зеленского.

"Если Зеленский и отправит Сырского в отставку, чтобы изобразить "реакцию на общественные запросы по реформам в армии", то постарается подобрать кандидатуру его сменщика таким образом, чтобы он, подобно Сырскому, также был техническим "военспецом" и не представлял, даже потенциально, никакой политической угрозы", — заключило издание.

В понедельник "Инсайдер.ua" сообщил, что Александра Сырского уволили с поста главкома Вооруженных сил Украины. В Генштабе ВСУ заявили, что он продолжает выполнять свои обязанность.

На прошлой неделе Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и все правительство, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.