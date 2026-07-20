Генштаб ВСУ опроверг информацию об увольнении Сырского с должности главкома

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Генштаб ВСУ опроверг информацию об отставке Александра Сырского с должности главкома украинских войск, заверив, что он продолжает выполнять свои обязанности.

"Информация… касаемо якобы увольнения главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского с должности не соответствуют действительности. Генерал Александр Сырский продолжает выполнять свои обязанности на должности главнокомандующего ВС Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на странице генштаба в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).