Рейтинг@Mail.ru
Генштаб ВСУ опроверг информацию об увольнении Сырского с должности главкома - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 20.07.2026 (обновлено: 16:08 20.07.2026)
Генштаб ВСУ опроверг информацию об увольнении Сырского с должности главкома

Генштаб ВСУ опроверг информацию об увольнении Сырского с должности главкома ВСУ

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генштаб ВСУ опроверг информацию об отставке Сырского с должности главкома украинских войск.
  • Согласно сообщению Генштаба ВСУ, Сырский продолжает выполнять свои обязанности.
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Генштаб ВСУ опроверг информацию об отставке Александра Сырского с должности главкома украинских войск, заверив, что он продолжает выполнять свои обязанности.
Украинское издание "Инсайдер.ua" ранее в понедельник заявило, что Александр Сырский уволен с должности главкома ВСУ.
"Информация… касаемо якобы увольнения главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского с должности не соответствуют действительности. Генерал Александр Сырский продолжает выполнять свои обязанности на должности главнокомандующего ВС Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на странице генштаба в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Запад уже назначил виновного в военном поражении Украины
Вчера, 08:00
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
Вооруженные силы УкраиныАлександр СырскийРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала