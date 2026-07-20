Генштаб ВСУ опроверг информацию об увольнении Сырского с должности главкома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генштаб ВСУ опроверг информацию об отставке Сырского с должности главкома украинских войск.
- Согласно сообщению Генштаба ВСУ, Сырский продолжает выполнять свои обязанности.
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Генштаб ВСУ опроверг информацию об отставке Александра Сырского с должности главкома украинских войск, заверив, что он продолжает выполнять свои обязанности.
Украинское издание "Инсайдер.ua" ранее в понедельник заявило, что Александр Сырский уволен с должности главкома ВСУ.
"Информация… касаемо якобы увольнения главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского с должности не соответствуют действительности. Генерал Александр Сырский продолжает выполнять свои обязанности на должности главнокомандующего ВС Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на странице генштаба в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.