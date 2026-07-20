Строительство газопровода высокого давления завершается в ТиНАО в Москве

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Строительство газопровода высокого давления завершается в Троицком и Новомосковском административных округах в Москве, работы выполнены на 90%, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В Троицком и Новомосковском административных округах завершается строительство нового газопровода высокого давления. Он повысит надежность и стабильность энергоснабжения Краснопахорского района. Работы начались в феврале 2023 года и выполнены на 90%. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении.

Протяженность инженерных сетей составит 5,8 километра. Прокладка труб ведется в сложных условиях: газопровод пересекает другие инженерные сети, Калужское шоссе и проходит по заболоченной местности.

"На газопроводе устанавливаются запорные устройства с электроприводом. После интеграции новых сетей в единую систему Москвы диспетчеры АО "Мосгаз" смогут в режиме реального времени следить за работой оборудования", - добавляется в сообщении.

При необходимости специалисты быстро оценят обстановку и примут решение о прекращении подачи газа за считаные секунды, а полная остановка энергоснабжения произойдет в среднем за полторы минуты до прибытия бригады на место, поясняется на сайте мэра и правительства столицы.

Специалисты АО "Мосгаз" планируют сдать объект осенью 2026 года и провести врезку в систему в первом квартале 2027-го. В районе, где идут работы, уже выполнено благоустройство, высажены деревья и кустарники.