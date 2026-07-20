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Строительство газопровода высокого давления завершается в ТиНАО в Москве - РИА Новости, 20.07.2026
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Строительство газопровода высокого давления завершается в ТиНАО в Москве

В Москве в ТиНАО завершается строительство газопровода высокого давления

© "Мосгаз"Прокладка газопровода
Прокладка газопровода - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© "Мосгаз"
Прокладка газопровода. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Строительство газопровода высокого давления завершается в Троицком и Новомосковском административных округах в Москве, работы выполнены на 90%, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В Троицком и Новомосковском административных округах завершается строительство нового газопровода высокого давления. Он повысит надежность и стабильность энергоснабжения Краснопахорского района. Работы начались в феврале 2023 года и выполнены на 90%. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении.
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Протяженность инженерных сетей составит 5,8 километра. Прокладка труб ведется в сложных условиях: газопровод пересекает другие инженерные сети, Калужское шоссе и проходит по заболоченной местности.
"На газопроводе устанавливаются запорные устройства с электроприводом. После интеграции новых сетей в единую систему Москвы диспетчеры АО "Мосгаз" смогут в режиме реального времени следить за работой оборудования", - добавляется в сообщении.
При необходимости специалисты быстро оценят обстановку и примут решение о прекращении подачи газа за считаные секунды, а полная остановка энергоснабжения произойдет в среднем за полторы минуты до прибытия бригады на место, поясняется на сайте мэра и правительства столицы.
Специалисты АО "Мосгаз" планируют сдать объект осенью 2026 года и провести врезку в систему в первом квартале 2027-го. В районе, где идут работы, уже выполнено благоустройство, высажены деревья и кустарники.
После ввода газопровода в эксплуатацию жители получат экологичный и доступный энергоноситель, который обеспечит теплом и горячей водой жилые районы, социальную инфраструктуру и производственные предприятия.
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