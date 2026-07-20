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На Ставрополье задержали агента украинских спецслужб, готовившего теракт - РИА Новости, 20.07.2026
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09:47 20.07.2026
На Ставрополье задержали агента украинских спецслужб, готовившего теракт

На Ставрополье задержали агента, готовившего подрыв автомобиля по указке Киева

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ставропольском крае задержан агент украинских спецслужб, готовивший подрыв автомобиля участника СВО.
  • Подозреваемый проводил разведку по месту проживания бывшего военнослужащего и начал изготовление самодельного взрывного устройства.
  • Задержанный дает признательные показания, возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте, а также проверяется наличие признаков государственной измены.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Силовики задержали агента украинских спецслужб, готовившего подрыв автомобиля участника СВО в Ставропольском крае, сообщил журналистам ЦОС ФСБ.
Ставропольском крае пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1977 года рождения, причастного к подготовке террористического акта в отношении участника специальной военной операции", - говорится в сообщении.
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По данным ФСБ, подозреваемый установил связь с представителем украинской спецслужбы, после чего, выполняя задания куратора, провел разведку по месту проживания бывшего военнослужащего, а также приступил к изготовлению самодельного взрывного устройства для подрыва его автомобиля.
"При попытке реализации преступного замысла злоумышленник задержан, у него изъяты компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства в домашних условиях, а также средства связи, содержащие переписку с куратором", - добавили силовики.
В сообщении отмечается, что задержанный дает признательные показания.
"Возбуждено уголовное дело по статье 205 (террористический акт), а также проводится проверка наличия в действиях фигуранта признаков состава преступления, предусмотренного статьей 275 (государственная измена) УК РФ. Санкция указанных статей предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - заключили в ФСБ.
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