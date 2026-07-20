На Ставрополье задержали агента украинских спецслужб, готовившего теракт

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ставропольском крае задержан агент украинских спецслужб, готовивший подрыв автомобиля участника СВО.

Подозреваемый проводил разведку по месту проживания бывшего военнослужащего и начал изготовление самодельного взрывного устройства.

Задержанный дает признательные показания, возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте, а также проверяется наличие признаков государственной измены.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Силовики задержали агента украинских спецслужб, готовившего подрыв автомобиля участника СВО в Ставропольском крае, сообщил журналистам ЦОС ФСБ.

"В Ставропольском крае пресечена противоправная деятельность гражданина России , 1977 года рождения, причастного к подготовке террористического акта в отношении участника специальной военной операции", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, подозреваемый установил связь с представителем украинской спецслужбы, после чего, выполняя задания куратора, провел разведку по месту проживания бывшего военнослужащего, а также приступил к изготовлению самодельного взрывного устройства для подрыва его автомобиля.

"При попытке реализации преступного замысла злоумышленник задержан, у него изъяты компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства в домашних условиях, а также средства связи, содержащие переписку с куратором", - добавили силовики.

В сообщении отмечается, что задержанный дает признательные показания.