США наносят удары по Тебризу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По сообщению телеканала Press TV, США наносят удары по иранскому городу Тебриз.
- Ранее центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о начале очередной волны американских ударов по Ирану.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. США наносят удары по иранскому городу Тебриз, сообщил телеканал Press TV.
"Поступают сообщения об ударах США по иранскому городу Тебриз", - говорится в сообщении в Telegram-канале Press TV.
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