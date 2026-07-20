Спецоперация, 20 июля: ВСУ потеряли до 1410 военнослужащих за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская армия уничтожила до 1410 военнослужащих ВСУ и 19 бронемашин на различных направлениях спецоперации за сутки.

ВС РФ нанесли поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, логистическому центру, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также другим объектам в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, четыре снаряда HIMARS и 917 беспилотных летательных аппаратов, а силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российская армия уничтожила до 1410 военнослужащих ВСУ и 19 бронемашин на различных направлениях спецоперации за сутки, следует из официальной сводки Минобороны РФ.

ВС РФ нанесли поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, логистическому центру, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ , цехам сборки и хранения безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

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Также средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 917 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Кроме того, силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.

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Европейские переговоры и кадровые перестановки

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По ее словам, усугубляют проблему ускорения переговорного процесса имеющиеся у Украины масштабные и системные проблемы – недостаточная институциональная способность государства быстро выполнять переговорные обязательства, бесконечные правительственные изменения, ограниченная политическая готовность проводить сложные политико-правовые реформы.

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Игрок

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