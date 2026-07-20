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Спецоперация, 20 июля: ВСУ потеряли до 1410 военнослужащих за сутки - РИА Новости, 20.07.2026
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18:50 20.07.2026

Спецоперация, 20 июля: ВСУ потеряли до 1410 военнослужащих за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении СВО
Боевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская армия уничтожила до 1410 военнослужащих ВСУ и 19 бронемашин на различных направлениях спецоперации за сутки.
  • ВС РФ нанесли поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, логистическому центру, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также другим объектам в 142 районах.
  • Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, четыре снаряда HIMARS и 917 беспилотных летательных аппаратов, а силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российская армия уничтожила до 1410 военнослужащих ВСУ и 19 бронемашин на различных направлениях спецоперации за сутки, следует из официальной сводки Минобороны РФ.
ВС РФ нанесли поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, логистическому центру, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, цехам сборки и хранения безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Также средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 917 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Кроме того, силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.

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Террор ВСУ в приграничье

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Невиданная щедрость экс-министра обороны Украины

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Европейские переговоры и кадровые перестановки

Правительственные перестановки на Украине могут негативно повлиять на переговоры по возможному ее вступлению в Евросоюз, считает исполнительный директор Украинского центра европейской политики Любовь Акуленко.
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По ее словам, усугубляют проблему ускорения переговорного процесса имеющиеся у Украины масштабные и системные проблемы – недостаточная институциональная способность государства быстро выполнять переговорные обязательства, бесконечные правительственные изменения, ограниченная политическая готовность проводить сложные политико-правовые реформы.
Особенно проблемным, по словам Акуленко, является то, что изменения происходят именно в министерствах, которые играют ключевую роль в переговорах. А для переговорного процесса это означает потерю институциональной памяти, замедление работы и необходимость фактически заново вводить новых должностных лиц в сложный массив обязательств.

Игрок

Начальник одного из подразделений воинской части в Одесской области похитил со склада и распродал беспилотники, часть вырученных средств проиграл в азартные игры, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
Уточняется, что подозреваемый отстранен от должности. Он находится под стражей, ему предъявили обвинение по статьям "Похищение военного имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения", "Присвоение и растрата чужого имущества, а также легализация имущества, полученного преступным путем". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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