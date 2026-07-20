Спецоперация, 20 июля: ВСУ потеряли до 1410 военнослужащих за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская армия уничтожила до 1410 военнослужащих ВСУ и 19 бронемашин на различных направлениях спецоперации за сутки.
- ВС РФ нанесли поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, логистическому центру, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также другим объектам в 142 районах.
- Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, четыре снаряда HIMARS и 917 беспилотных летательных аппаратов, а силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российская армия уничтожила до 1410 военнослужащих ВСУ и 19 бронемашин на различных направлениях спецоперации за сутки, следует из официальной сводки Минобороны РФ.
ВС РФ нанесли поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, логистическому центру, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, цехам сборки и хранения безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Также средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 917 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Кроме того, силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.
Ночная атака БПЛА ВСУ
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Террор ВСУ в приграничье
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Невиданная щедрость экс-министра обороны Украины
Техника для ВСУ в бытность Михаила Федорова министром обороны Украины закупалась по завышенной втрое цене, утверждает депутат Рады Анна Скороход.
Европейские переговоры и кадровые перестановки
Правительственные перестановки на Украине могут негативно повлиять на переговоры по возможному ее вступлению в Евросоюз, считает исполнительный директор Украинского центра европейской политики Любовь Акуленко.
По ее словам, усугубляют проблему ускорения переговорного процесса имеющиеся у Украины масштабные и системные проблемы – недостаточная институциональная способность государства быстро выполнять переговорные обязательства, бесконечные правительственные изменения, ограниченная политическая готовность проводить сложные политико-правовые реформы.
Особенно проблемным, по словам Акуленко, является то, что изменения происходят именно в министерствах, которые играют ключевую роль в переговорах. А для переговорного процесса это означает потерю институциональной памяти, замедление работы и необходимость фактически заново вводить новых должностных лиц в сложный массив обязательств.
Игрок
Начальник одного из подразделений воинской части в Одесской области похитил со склада и распродал беспилотники, часть вырученных средств проиграл в азартные игры, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
Уточняется, что подозреваемый отстранен от должности. Он находится под стражей, ему предъявили обвинение по статьям "Похищение военного имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения", "Присвоение и растрата чужого имущества, а также легализация имущества, полученного преступным путем". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18