Российские военные ударили по двум судам с военным грузом в порту Одессы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России поразили в порту Одессы два сухогруза с грузами военного назначения.
- Также были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России поразили в порту Одессы два сухогруза с грузами военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
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"Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ", - говорится в сообщении.
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