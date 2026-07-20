Российские военные ударили по двум судам с военным грузом в порту Одессы

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"Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ", - говорится в сообщении.