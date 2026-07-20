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Российские военные ударили по двум судам с военным грузом в порту Одессы - РИА Новости, 20.07.2026
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18:16 20.07.2026 (обновлено: 18:29 20.07.2026)
Российские военные ударили по двум судам с военным грузом в порту Одессы

МО: в порту Одессы поражены 2 сухогруза при разгрузке грузов военного назначения

© СоцсетиСудно горит у берегов Одессы
Судно горит у берегов Одессы - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Соцсети
Судно горит у берегов Одессы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России поразили в порту Одессы два сухогруза с грузами военного назначения.
  • Также были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России поразили в порту Одессы два сухогруза с грузами военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
В течение дня ВС РФ продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.
«

"Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ", - говорится в сообщении.

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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныОдессаРоссияУкраина
 
 
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