Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.07.2026

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 20 июля 2026 года
За прошедшие сутки российские подразделения нанесли поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, логистическому центру, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, цехам сборки и хранения безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 917 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 673 самолета, 284 вертолета, 185 525 беспилотников, 666 зенитных ракетных комплексов, 30 222 танка и других бронемашин, 1 761 реактивных систем залпового огня, 35 829 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 66 970 единиц автомобильной техники.