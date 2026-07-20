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Боец ВС России рассказал об уязвимости наземных роботов ВСУ перед дронами - РИА Новости, 20.07.2026
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Боец ВС России рассказал об уязвимости наземных роботов ВСУ перед дронами

Наземные роботы ВСУ уничтожаются одним FPV-дроном из-за их медлительности

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наземные роботизированные платформы ВСУ уничтожаются одним FPV-дроном из-за их медлительности и неспособности маневрировать.
  • Уничтожение роботизированных платформ наносит серьезный удар по логистике подразделений ВСУ в Харьковской области.
  • За неделю военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 6 гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили 10 наземных роботизированных платформ в Харьковской области.
БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Наземные роботизированные платформы ВСУ уничтожаются одним FPV-дроном из-за их медлительности и неспособности маневрировать, заявил РИА Новости командир взвода ударных БПЛА Вооруженных сил РФ с позывным Лис.
"Роботизированные платформы достаточно простая цель. Едет медленно, не уворачивается и обычно достаточно одного дрона для уничтожения", - сказал РИА Новости военный.
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Уничтожение этих платформ, как подчеркнул Лис, наносит серьезный удар по логистике подразделений ВСУ в Харьковской области. Срыв поставок боеприпасов и продовольствия на труднодоступные позиции, по его оценке, напрямую снижает боеспособность украинских боевиков, добавил он.
Командир взвода уточнил, что операторы российских разведывательных и ударных дронов постоянно отслеживают перемещения наземных роботов и атакуют их в тот момент, когда те вынуждены пересекать открытые пространства.
По его словам, военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 6 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" за неделю уничтожили 10 наземных роботизированных платформ в Харьковской области.
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