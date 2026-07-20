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Боец морской пехоты сбил 26 дронов Hornet за две недели - РИА Новости, 20.07.2026
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Боец морской пехоты сбил 26 дронов Hornet за две недели

Боец 55-й гвардейской дивизии морской пехоты сбил 26 дронов Hornet за две недели

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащий отдельного батальона беспилотных систем 55-й гвардейской дивизии морской пехоты группировки войск «Восток» за две недели сбил 26 украинских беспилотников Hornet.
  • Украинские войска применяют беспилотники Hornet для ударов по гражданскому транспорту и тыловым объектам.
  • Российские военные успешно уничтожают украинские беспилотники Hornet с помощью РЭБ, радиолокации и стрелкового оружия.
ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Военнослужащий отдельного батальона беспилотных систем 55-й гвардейской дивизии морской пехоты группировки войск "Восток" за две недели сбил 26 украинских беспилотников самолетного типа Hornet, летевших в направлении ДНР, сообщили РИА Новости военнослужащие подразделения.
"Военнослужащий батальона беспилотных систем морской пехоты за две недели уничтожил 26 вражеских БПЛА самолетного типа Hornet, летевших в направлении ДНР", - подтвердили в подразделении.
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Там же агентству предоставили видеозапись с российских FPV-дронов, которыми были поражены украинские беспилотники самолетного типа.
Украинские войска применяют беспилотники американского производства Hornet, которые на фронте прозвали "Марсианами", для ударов по гражданскому транспорту и тыловым объектам. При этом российские военные нашли способы борьбы с ними: Hornet "давятся" РЭБ, засекаются радиолокацией и успешно уничтожаются из стрелкового оружия.
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