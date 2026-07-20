ФСБ уничтожила десять украинских диверсантов на окраине Константиновки

ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Бойцы ФСБ выявили и ликвидировали десять украинских диверсантов на окраине Константиновки в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину о том, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.