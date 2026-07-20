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ФСБ уничтожила десять украинских диверсантов на окраине Константиновки - РИА Новости, 20.07.2026
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07:16 20.07.2026
ФСБ уничтожила десять украинских диверсантов на окраине Константиновки

Бойцы ФСБ уничтожили 10 боевиков ВСУ на окраине Константиновки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы ФСБ выявили и ликвидировали десять украинских диверсантов на окраине Константиновки в ДНР.
  • В ходе операции были уничтожены вражеский пункт управления беспилотниками и три пункта дислокации диверсантов.
ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Бойцы ФСБ выявили и ликвидировали десять украинских диверсантов на окраине Константиновки в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Бойцы ФСБ выявили и уничтожили вражеский пункт управления беспилотниками и 3 пункта дислокации украинских диверсантов. Операторы "Горыныча" ликвидировали 10 боевиков противника", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что поражение сил противника прошло в рамках охоты на диверсантов и операторов БПЛА ВСУ антитеррористическим подразделением специального назначения "Горыныч" регионального Управления ФСБ России на окраинах Константиновки.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину о том, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВалерий ГерасимовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
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