Российские военные уничтожили пять тяжелых дронов ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы беспилотных систем 41-го мотострелкового полка группировки войск РФ «Север» уничтожили пять тяжелых дронов типа «Баба-Яга» ВСУ в Сумской области.

Дроны противника пытались использовать массированно — в воздухе находились сразу пять аппаратов.

Все пять дронов были уничтожены на разных этапах их предполагаемой атаки.

КУРСК, 20 июл - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 41-го мотострелкового полка группировки войск РФ "Север" уничтожили пять тяжелых дронов типа "Баба-Яга" ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир разведывательного расчета с позывным Егерь.

"Работали на двух направлениях — и на ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.), и в тылу противника. Противник пытался использовать "Бабы-Яги" массированно — в воздухе находились сразу пять аппаратов. Мы вели непрерывное наблюдение, засекли каждую цель, распределили задачи между перехватчиками и средствами РЭБ", - сообщил агентству Егерь.

По словам военнослужащего, первые два дрона сбили на подходе к позициям РФ , еще два - в момент их попытки набрать высоту для сброса, последний - уже в тылу, когда он пытался уйти от поражения.