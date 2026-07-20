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Российские военные уничтожили пять тяжелых дронов ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 20.07.2026
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06:43 20.07.2026
Российские военные уничтожили пять тяжелых дронов ВСУ в Сумской области

Бойцы группировки "Север" уничтожили пять дронов "Баба-Яга" в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы беспилотных систем 41-го мотострелкового полка группировки войск РФ «Север» уничтожили пять тяжелых дронов типа «Баба-Яга» ВСУ в Сумской области.
  • Дроны противника пытались использовать массированно — в воздухе находились сразу пять аппаратов.
  • Все пять дронов были уничтожены на разных этапах их предполагаемой атаки.
КУРСК, 20 июл - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 41-го мотострелкового полка группировки войск РФ "Север" уничтожили пять тяжелых дронов типа "Баба-Яга" ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир разведывательного расчета с позывным Егерь.
"Работали на двух направлениях — и на ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.), и в тылу противника. Противник пытался использовать "Бабы-Яги" массированно — в воздухе находились сразу пять аппаратов. Мы вели непрерывное наблюдение, засекли каждую цель, распределили задачи между перехватчиками и средствами РЭБ", - сообщил агентству Егерь.
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ПВО корпуса "Север" с июля уничтожила более 130 дронов "Бабы-яга"
19 июля, 07:58
По словам военнослужащего, первые два дрона сбили на подходе к позициям РФ, еще два - в момент их попытки набрать высоту для сброса, последний - уже в тылу, когда он пытался уйти от поражения.
"Итог — пять уничтоженных "Баб-Яг". Противник потерял серьезную ударную силу, которая могла бы доставить много проблем нашим подразделениям. Работаем в любой точке — где бы враг ни поднял дрон, он будет сбит", - добавил он.
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