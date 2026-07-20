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ВС России сорвали атаку наемников в Харьковской области - РИА Новости, 20.07.2026
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ВС России сорвали атаку наемников в Харьковской области

Российские военные сорвали атаку колумбийских наемников в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военнослужащие сорвали попытку контратаки штурмовой группы колумбийских наемников на харьковском направлении.
  • Большая часть живой силы врага уничтожена, остальные бежали.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали попытку контратаки штурмовой группы колумбийских наемников на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства сообщил, что между селами Бакшеевка и Захаровка украинские силы предприняли попытку контратаки, задействовав штурмовую группу иностранных наемников из состава 214-го отдельного штурмового батальона (ОШБ) "Опфор".
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"Противник предпринял попытку контратаки силами штурмовой группы колумбийских наемников из состава 214 ОШБ "Опфор". В результате комплексного огневого воздействия большая часть живой силы врага уничтожена, остальные бежали в обратном направлении", - сообщили в силовых структурах.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
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