Краткий пересказ от РИА ИИ За сутки российские группировки войск уничтожили 160 украинских пунктов управления беспилотниками.

Были поражены различные объекты, включая станции спутниковой связи Starlink, робототехнические комплексы и склады боеприпасов.

В зоне действий группировки «Север» один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские группировки войск "Запад", "Южная", "Север" и "Восток" за сутки уничтожили 160 украинских пунктов управления беспилотниками, следует из заявлений начальников пресс-центров этих группировок.

"Вскрыты и уничтожены 53 пункта управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink, 28 робототехнических комплексов и четыре полевых склада боеприпасов противника", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

Он добавил, что расчеты ПВО и мобильные огневые группы уничтожили снаряд HIMARS, 77 беспилотников самолетного типа, четыре барражирующих боеприпаса и 110 тяжелых квадракоптеров противника.

Начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев уточнил, что в зоне ее ответственности средства ПВО сбили 68 беспилотников самолетного типа и 119 тяжелых БПЛА коптерного типа.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 59 антенн связи и БПЛА, два терминала Starlink, 26 наземных робототехнических комплексов. Поражены 25 пунктов управления БПЛА, а также два блиндажа с личным составом ВСУ ", - сообщил он.

В зоне действий группировки "Север" были вскрыты и уничтожены 40 пунктов управления беспилотниками, 234 БПЛА самолетного типа, 86 тяжелых боевых дронов типа R18, четыре квадроцикла и семь НРТК противника, рассказал, в свою очередь, начальник пресс-центра этой группировки Василий Межевых.

Кроме того, один военнослужащий ВСУ сдался в плен бойцам "Севера".