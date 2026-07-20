Российские дроны сбрасывают радиостанции боевикам ВСУ, желающим сдаться

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Центр" сбрасывают с дронов украинским боевикам, желающим сдаться, радиостанции, с помощью которых можно держать связь и выйти на российские позиции, рассказал командир взвода БПЛА Андрей Морозов.