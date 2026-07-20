Российские дроны сбрасывают радиостанции боевикам ВСУ, желающим сдаться

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие российской группировки «Центр» сбрасывают с дронов украинским боевикам радиостанции для выхода на связь и сопровождения к российским позициям.
- Расчет войск беспилотных систем группировки «Центр» забросал позиции ВСУ агитационными листовками с призывами сложить оружие и сдаться в плен с гарантией сохранения жизни и возвращения домой после окончания СВО.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Центр" сбрасывают с дронов украинским боевикам, желающим сдаться, радиостанции, с помощью которых можно держать связь и выйти на российские позиции, рассказал командир взвода БПЛА Андрей Морозов.
"Были случаи, выходили, грубо говоря, складывали оружие, после чего мы прилетали, скидывали им радиостанцию с нашей частотой, дабы чтобы они вышли потом на связь с нами, и мы их сопроводили к нам", - сказал Морозов в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Военнослужащие расчета войск беспилотных систем мотострелкового соединения группировки войск "Центр" забросали позиции ВСУ агитационными листовками на добропольском направлении. Листовки содержат призывы добровольно сложить оружие и сдаться в плен. При этом украинцам гарантируется сохранение жизни и возвращение домой после окончания СВО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18