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Российские дроны сбрасывают радиостанции боевикам ВСУ, желающим сдаться - РИА Новости, 20.07.2026
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05:39 20.07.2026 (обновлено: 05:54 20.07.2026)
Российские дроны сбрасывают радиостанции боевикам ВСУ, желающим сдаться

Сдающихся в плен боевиков ВСУ выводят по связи через российские радиостанции

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие российской группировки «Центр» сбрасывают с дронов украинским боевикам радиостанции для выхода на связь и сопровождения к российским позициям.
  • Расчет войск беспилотных систем группировки «Центр» забросал позиции ВСУ агитационными листовками с призывами сложить оружие и сдаться в плен с гарантией сохранения жизни и возвращения домой после окончания СВО.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Центр" сбрасывают с дронов украинским боевикам, желающим сдаться, радиостанции, с помощью которых можно держать связь и выйти на российские позиции, рассказал командир взвода БПЛА Андрей Морозов.
"Были случаи, выходили, грубо говоря, складывали оружие, после чего мы прилетали, скидывали им радиостанцию с нашей частотой, дабы чтобы они вышли потом на связь с нами, и мы их сопроводили к нам", - сказал Морозов в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Военнослужащие расчета войск беспилотных систем мотострелкового соединения группировки войск "Центр" забросали позиции ВСУ агитационными листовками на добропольском направлении. Листовки содержат призывы добровольно сложить оружие и сдаться в плен. При этом украинцам гарантируется сохранение жизни и возвращение домой после окончания СВО.
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