Три важных соцобъекта в Усть-Ордынском Бурятском округе сдадут в этом году

ИРКУТСК, 20 июл - РИА Новости. Детскую поликлинику, общежитие и Дом спорта планируют достроить в Усть-Ордынском Бурятском округе до конца 2026 года, все объекты находятся в высокой степени готовности, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в ходе рабочей поездки проверил ход строительства социальных объектов в Эхирит-Булагатском районе Усть-Ордынского Бурятского округа. Он посетил стройплощадки детской поликлиники на 150 посещений в смену, Дома спорта и общежития медицинского колледжа на 120 мест.

Четырехэтажное здание поликлиники возводится по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". На объекте выполнен монтаж железобетонного каркаса, возведены внешние стены из газоблоков, произведена кладка стен и перегородок. Ведутся работы по монтажу вентиляционных шахт на кровле, устройству лифтовых шахт, установке окон.

По словам Кобзева, стоит задача ускорить завершение строительства. Прорабатывается возможность привлечения дополнительных средств, включая федеральное финансирование. Ведется ежедневный контроль, подготовлен график работ.

"Основные строительные работы и подготовительные мероприятия по вводу в эксплуатацию планируется завершить до конца текущего года. В целом, все три ключевых объекта – детская поликлиника, общежитие и Дом спорта важно завершить в максимально сжатые сроки, по возможности уже в этом году", - говорится в сообщении.

Строительство Дома спорта ведется в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта". В ходе строительства возникли сложности, связанные с изменением конструктивных элементов и корректировкой проекта – это реконструкция старого здания, что создало технические риски для подрядчика. В настоящее время выполнен полный комплекс строительно-монтажных работ, проложены наружные сети тепла и воды, смонтированы инженерные коммуникации и оборудование. Проведено благоустройство парковки на 110 мест, установлено ограждение, выполнены земляные работы под стадион.

В здании общей площадью 11 тысяч квадратных метров будут оборудованы залы для единоборств, настольного тенниса, большой игровой зал, галерея для стрельбы из лука. Также здесь разместятся конференц-зал, медико-восстановительный центр и буфет. Рядом предусмотрен стадион с беговыми дорожками и футбольным полем.