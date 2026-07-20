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Новые очистные сооружения появятся в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 20.07.2026
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
16:54 20.07.2026
Новые очистные сооружения появятся в Сургутском районе Югры

В Сургутском районе Югры появятся новые очистные сооружения за 2,3 млрд руб

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВиды Ханты-Мансийска
Виды Ханты-Мансийска - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Александр Юрьев
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СУРГУТ, 20 июл – РИА Новости. Канализационно-очистные сооружения стоимостью 2,3 миллиарда рублей строят в Сургутском районе Югры, новый объект позволит очищать семь тысяч кубометров сточных вод в сутки, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Строительство канализационно-очистных сооружений в Федоровском: на площадке задействовано 10 единиц техники и более 30 специалистов… Новый объект позволит повысить надежность системы водоотведения поселения и обеспечить качество очистки сточных вод в соответствии с нормативными требованиями", - написал Трубецкой в канале на платформе "Макс".
По словам главы района, на объекте уже демонтированы старые конструкции и возведены такие объекты, как цех очистки стоков, КПП и каркас цеха механической обработки. Также выполнены бетонные работы, обустроены иловые площадки и проложена теплотрасса. Завезено оборудование для подачи стоков и контроля качества, на очереди – поставка модульных комплексов трансформаторной подстанции.
"Производительность сооружений будет на 40% выше и составит 7 тысяч кубометров в сутки. Модернизация коммунальных объектов входит в задачи национального проекта "Инфраструктура для жизни", - отметил Трубецкой.
Он также уточнил, что стоимость объекта составляет порядка 2,3 миллиарда рублей, из которых 1,4 миллиарда рублей – это федеральный займ "Фонда развития территорий", еще 700 миллионов рублей выделены из окружной казны и 182 миллиона рублей – из районного бюджета.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский район
 
 
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