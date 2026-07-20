Новые очистные сооружения появятся в Сургутском районе Югры

СУРГУТ, 20 июл – РИА Новости. Канализационно-очистные сооружения стоимостью 2,3 миллиарда рублей строят в Сургутском районе Югры, новый объект позволит очищать семь тысяч кубометров сточных вод в сутки, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

"Строительство канализационно-очистных сооружений в Федоровском: на площадке задействовано 10 единиц техники и более 30 специалистов… Новый объект позволит повысить надежность системы водоотведения поселения и обеспечить качество очистки сточных вод в соответствии с нормативными требованиями", - написал Трубецкой в канале на платформе "Макс".

По словам главы района, на объекте уже демонтированы старые конструкции и возведены такие объекты, как цех очистки стоков, КПП и каркас цеха механической обработки. Также выполнены бетонные работы, обустроены иловые площадки и проложена теплотрасса. Завезено оборудование для подачи стоков и контроля качества, на очереди – поставка модульных комплексов трансформаторной подстанции.

"Производительность сооружений будет на 40% выше и составит 7 тысяч кубометров в сутки. Модернизация коммунальных объектов входит в задачи национального проекта "Инфраструктура для жизни", - отметил Трубецкой.