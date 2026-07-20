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Джим Гилстрап умер в США в возрасте 79 лет - РИА Новости, 20.07.2026
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18:26 20.07.2026 (обновлено: 18:34 20.07.2026)
Джим Гилстрап умер в США в возрасте 79 лет

Исполнитель хита Swing Your Daddy Джим Гилстрап умер в США в возрасте 79 лет

© Фото : Gilstrap familyДжим Гилстрап
Джим Гилстрап - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : Gilstrap family
Джим Гилстрап. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский музыкант Джим Гилстрап умер в Лос-Анджелесе в возрасте 79 лет по естественным причинам.
  • Гилстрап был сессионным вокалистом, сотрудничавшим со Стиви Уандером, и известен как исполнитель песен Swing Your Daddy и I'm on Fire, а также песни к ситкому «Добрые времена».
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Американский музыкант и исполнитель знаменитой песни Swing Your Daddy Джим Гилстрап умер в Лос-Анджелесе в возрасте 79 лет, сообщает издание TMZ со ссылкой на его семью.
"Гилстрап скончался в субботу в Лос-Анджелесе по естественным причинам... Ему было 79 лет", - сообщает издание, ссылаясь на заявление племянника певца.
Как пишет TMZ, Гилстрап выступал больше 50 лет и был известен как сессионный вокалист, сотрудничавший со знаменитым певцом Стиви Уандером - 25-кратным лауреатом "Грэмми". Он приложил руку к созданию песни You Are the Sunshine of My Life, которая позже была номинирована на премию "Грэмми" за лучшее мужское вокальное поп-исполнение. Гилстрап также известен в США как исполнитель песни к американскому ситкому 1970-х "Добрые времена". Среди хитов певца - песни Swing Your Daddy и I'm on Fire.
 
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