Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский музыкант Джим Гилстрап умер в Лос-Анджелесе в возрасте 79 лет по естественным причинам.
- Гилстрап был сессионным вокалистом, сотрудничавшим со Стиви Уандером, и известен как исполнитель песен Swing Your Daddy и I'm on Fire, а также песни к ситкому «Добрые времена».
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Американский музыкант и исполнитель знаменитой песни Swing Your Daddy Джим Гилстрап умер в Лос-Анджелесе в возрасте 79 лет, сообщает издание TMZ со ссылкой на его семью.
"Гилстрап скончался в субботу в Лос-Анджелесе по естественным причинам... Ему было 79 лет", - сообщает издание, ссылаясь на заявление племянника певца.
Как пишет TMZ, Гилстрап выступал больше 50 лет и был известен как сессионный вокалист, сотрудничавший со знаменитым певцом Стиви Уандером - 25-кратным лауреатом "Грэмми". Он приложил руку к созданию песни You Are the Sunshine of My Life, которая позже была номинирована на премию "Грэмми" за лучшее мужское вокальное поп-исполнение. Гилстрап также известен в США как исполнитель песни к американскому ситкому 1970-х "Добрые времена". Среди хитов певца - песни Swing Your Daddy и I'm on Fire.