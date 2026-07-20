"Будут ликвидированы". В Швеции внезапно высказались о войне с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Почетный профессор Института исследований мира в Осло Ола Тунандер считает, что в случае полномасштабных боевых действий Россия уничтожит все военные аэродромы в Швеции.

По мнению профессора, для нейтрализации военных аэродромов Россия может задействовать ракеты «Орешник».

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В случае полномасштабных боевых действий Россия уничтожит все военные аэродромы в Швеции, считает почетный профессор Института исследований мира в Осло Ола Тунандер.

"Членство Швеции НАТО , конечно, является проблемой для России, однако в случае крупной войны она не будет атаковать своими войсками. Им территория не нужна. Но все авиабазы, которые могут использовать британцы и американцы, будут ликвидированы", — заявил он телеканалу SwebbTV

По мнению профессора, Москва для нейтрализации военных аэродромов может задействовать ракеты "Орешник", с которыми Запад ничего не может сделать.

Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.