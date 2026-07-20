Увеличилось число пострадавших при ударе дрона ВСУ по автобусу в Шебекино

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате атаки дрона ВСУ на автобус в городе Шебекино Белгородской области пострадали 27 человек, среди них есть подросток.

Трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии с открытыми черепно-мозговыми травмами.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, необходимости в переводе их в федеральные клиники нет.

БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате атаки дрона ВСУ на автобус в городе Шебекино Белгородской области выросло до 27 человек, сообщила журналистам первый замминистра здравоохранения по региону Людмила Крылова.

В понедельник врио главы Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в Шебекино дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус. В результате пять человек погибли, 23 пострадали, трое из них – в крайне тяжелом состоянии. Позже в Минздраве РФ уточнили, что госпитализированы 25 человек. СК России возбудил уголовное дело о теракте.

« "В результате атаки беспилотника пострадавших на сегодня 27 человек. Среди пострадавших есть один подросток. Все пострадавшим оказана своевременная медицинская помощь как на этапе скорой медицинской помощи, так и на госпитальном этапе", - рассказала Крылова.

Она добавила, что один пациент остался на лечении в Шебекинской центральной районной больнице, его состояние оценивается как средней тяжести. Четырем пациентам оказали амбулаторную помощь и отпустили домой. Еще 21 человек был госпитализирован в областную клиническую больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.