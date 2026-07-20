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СК возбудил дело после атаки беспилотника на автобус в Шебекино - РИА Новости, 20.07.2026
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17:31 20.07.2026 (обновлено: 17:33 20.07.2026)
СК возбудил дело после атаки беспилотника на автобус в Шебекино

СК возбудил дело о теракте после атаки беспилотника на автобус в Шебекино

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотника ВСУ на автобус в Шебекино Белгородской области.
  • В результате атаки погибли пять человек, 25 пострадали, трое из них в тяжелом состоянии.
  • На месте происшествия осуществляется ликвидация последствий атаки и комплекс мероприятий по сбору доказательств.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки биспилотника ВСУ на автобус в Шебекино Белгородской области, в результате которой погибли пять человек и пострадали 25, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил в понедельник, что пять человек погибли, 23 пострадали в Шебекино в результате удара дрона ВСУ по пассажирскому автобусу. Позднее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил РИА Новости, что 25 пострадавших при атаке БПЛА на автобус госпитализированы, состояние троих тяжелое.
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"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на пассажирский автобус в Белгородской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ)", - сообщила Петренко.
Отмечается, что на месте происшествия осуществляется ликвидация последствий атаки, организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели БПЛА ВФУ, а также всех обстоятельств произошедшего.
"Данные преступления совершаются системно и с особым цинизмом, что свидетельствует о полном пренебрежении нормами международного гуманитарного права и человеческой жизнью. Следственный комитет даст жесткую и принципиальную оценку действиям всех причастных лиц", - заключила Петренко.
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