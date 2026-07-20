СК возбудил дело после атаки беспилотника на автобус в Шебекино

Краткий пересказ от РИА ИИ Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотника ВСУ на автобус в Шебекино Белгородской области.

В результате атаки погибли пять человек, 25 пострадали, трое из них в тяжелом состоянии.

На месте происшествия осуществляется ликвидация последствий атаки и комплекс мероприятий по сбору доказательств.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки биспилотника ВСУ на автобус в Шебекино Белгородской области, в результате которой погибли пять человек и пострадали 25, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил в понедельник, что пять человек погибли, 23 пострадали в Шебекино в результате удара дрона ВСУ по пассажирскому автобусу. Позднее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил РИА Новости, что 25 пострадавших при атаке БПЛА на автобус госпитализированы, состояние троих тяжелое.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на пассажирский автобус в Белгородской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ)", - сообщила Петренко.

Отмечается, что на месте происшествия осуществляется ликвидация последствий атаки, организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели БПЛА ВФУ, а также всех обстоятельств произошедшего.